De la Espriella anuncia la detención de la "principal cabecilla" de la red financiera del EMC de 'Mordisco'

Abelardo de la Espriella. - Europa Press/Contacto/Andres Moreno

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha informado de la detención de la "principal cabecilla" de la red financiera de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de la desaparecida guerrilla de la FARC, una mujer que responde al alias de 'La India' y que administraba "miles de millones" procedentes del narcotráfico y otras economías ilícitas.

Para De la Espriella la captura de 'La India', también conocida como 'Claudia', "es un golpe contundente a las finanzas criminales" del grupo armado que comanda Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', a quien ha advertido de que él es el siguiente. "Capturarlo o darlo de baja", ha escrito en redes sociales.

De 'La India' ha dicho que "era la principal cabecilla de su red financiera y administraba miles de millones provenientes del narcotráfico, la extorsión y el comercio ilegal de oro" y ha subrayado que "el Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia ni ante el narcoterrorismo".

La semana pasada, De la Espriella ya utilizó sus redes sociales para anunciar también la muerte de Dubán Castillo Cortés, alias 'Max Max', artificiero del Bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC, en un operativo del Ejército en Jamundí, en el Valle del Cauca.