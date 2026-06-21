De la Espriella apela al "fervor" y a "cambiar la política" tras votar en las elecciones de Colombia

El candidato Abelardo de la Espriella vota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia - CAMPAÑA DE LA ESPRIELLA

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de extrema derecha colombiano, Abelardo de la Espriella, ha votado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebra este domingo en Colombia y ha asegurado que su objetivo es "cambiar la política para siempre", para lo cual ha apelado al "fervor" de la población.

"Vinimos a cambiar la política para siempre", ha asegurado De la Espriella desde el Colegio La Enseñanza, en el norte de Barranquilla. "Vine a resolver los problemas de la gente. José Manuel Restrepo --su candidato a vicepresidente-- y yo no vinimos a hacer la política de siempre", ha asegurado.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria ha destacado la importancia de la votación. "Hoy es el partido más importante de la historia de Colombia porque hoy nos jugamos nuestra libertad y el futuro de nuestros hijos", ha subrayado.

Asimismo ha cargado contra rival, Iván Cepeda, de la coalición de izquierda Pacto Histórico. "José Manuel y yo representamos la libertad, la democracia, la institucionalidad. Cepeda representa la tiranía y tenemos que derrotarlo hoy con el fervor del pueblo colombiano", ha

Este domingo a las 8.00 horas (15.00 horas en la España peninsular) han abierto las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia en la que el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda se disputan la Presidencia.