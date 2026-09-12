De la Espriella da una semana a Defensa y Justicia para "dar de baja" al jefe del grupo paramilitar colombiano ACSN

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella (archivo) - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha dado una semana de plazo al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia para neutralizar al líder del grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho'.

"Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto", ha planteado De la Espriella en redes sociales.

"Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde", ha añadido en su mensaje, que concluye con un "¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!".

De la Espriella responde así a una entrevista concedida por 'Pinocho' a la revista colombiana 'Semana' en la que expresa su disposición a entregarse a las autoridades, siempre y cuando se apruebe una ley de sometimiento que les permita establecer con claridad unas reglas claras jurídicas para quienes decidan y quieran abandonar las armas.

La entrevista se publica tras la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', considerado el jefe del Frente Javier Cáceres de las ACSN.