De la Espriella eleva a más de 1.500 los detenidos en el marco de su lucha contra el crimen organizado

Abelardo De la Espriella - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este lunes la detención de más de una decena de miembros de una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) así como del Clan del Golfo y ha elevado a más de 1.500 los detenidos en operaciones contra grupos paramilitares y el narcotráfico desde que tomase posesión del cargo el pasado 7 de agosto.

"Desde el 7 de agosto, ya son 1.574 capturas, 10 extradiciones y 23.642 kilos de estupefacientes incautados, entre ellos 12.296 kilos de cocaína. La orden es una sola: perseguir a los criminales, rescatar a quienes estén en sus manos, destruir sus estructuras y llevarlos ante la justicia", ha señalado en sus redes sociales.

Estas cifras incluyen, de acuerdo al mandatario, once integrantes del frente 53 de la Segunda Marquetalia y dos miembros del Clan del Golfo, quienes han sido detenidos en las últimas 24 horas en distintos puntos del país, así como la destrucción de un laboratorio dedicado al procesamiento de pasta base de coca con cultivos empleados por estos grupos criminales en el municipio de La Macarena, al sur de Bogotá.

De la Espriella ha presumido de este "golpe contundente contra el crimen organizado" a los que se suma una operación en Popayán, en el departamento del Cauca, que se ha saldado con cinco detenidos por "secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado" contra un comerciante, que ha sido rescatado por las fuerzas de seguridad.