De la Espriella hace un llamamiento a "derrotar a la tiranía" tras votar en Barranquilla

Archivo - El candidato colombiano Abelardo de la Espriella (archivo) - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de derecha Abelardo de la Espriella ha votado este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas con un llamamiento a "derrotar a la tiranía", en referencia al partido Pacto Histórico del actual presidente, Gustavo Petro, y del candidato Iván Cepeda.

"Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta", ha declarado desde el colegio La Enseñanza de Barranquilla adonde acudió a votar unos 40 minutos después de la apertura de las urnas.

De la Espriella ha llegado rodeado de su equipo de seguridad y seguidores y ha levantado los puños antes de ejercer su derecho en señal de fuerza. Después ha mostrado a los medios la papeleta marcada con su propia candidatura y realizó su característico saludo "firmes por la patria" similar al saludo militar.

De la Espriella permanecerá el resto del día en Barranquilla, donde seguirá el desarrollo de las elecciones y recibirá los resultados de la primera vuelta presidencial.

Su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, votó a primera hora en Bogotá acompañado por su familia e invitó a participar masivamente para evitar que el país caiga "al borde del abismo".

Las urnas se han abierto a las 8.00 horas (15.00 en la España peninsular) y estarán disponibles hasta las 16.00 horas (23.00 en la España peninsular). De la Espriella y Cepeda son los principales favoritos en esta votación.