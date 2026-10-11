De la Espriella investigará el uso de aviones oficiales tras las acusaciones contra Petro y Alcocer

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado este sábado una "investigación exhaustiva" sobre una supuesta red delictiva desde Venezuela para el traslado de capitales y narcotráfico que habría utilizado aviones oficiales denunciada por una exconsejera del Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

"He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista 'Semana'. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades", ha anunciado el mandatario en una publicación en sus redes sociales.

En una entrevista concedida a la revista 'Semana', la exconsejera presidencial y exasesora personal de la exprimera dama, la española Eva Ferrer, ha acusado al anterior Gobierno de Petro y a su mujer, la exprimera dama Verónica Alcocer, de aprovechar el poder presidencial para coordinar negocios ilícitos en los últimos cuatro años.

Según el testimonio de Ferrer, personas del entorno cercano a la exprimera dama ingresaron al país 2.5 millones de dólares (más de 2.2 millones de euros) procedentes de Venezuela para financiar la campaña política de su primo, el exsenador Mario Fernández Alcocer.

La española, quien ha justificado su testimonio porque dice temer por su vida, ha involucrado además en la trama al catalán Manuel Grau y al senador Agmeth Escaf, sugiriendo la existencia de imágenes que vinculan a Alcocer con el transporte de drogas en el equipaje oficial. De acuerdo con su versión, el dinero que habrían traído de Venezuela se habría usado para una campaña política del exsenador.

"Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá", ha declarado.

De la Espriella se ha pronunciado sobre el caso y le ha pedido a las Fuerzas Aéreas colombianas una "investigación exhaustiva" sobre las acusaciones de Ferrer, debido a que esta mencionó la posible utilización de aeronaves oficiales. El mandatario también ha solicitado a la Fiscalía abrir una investigación y a autoridades de Estados Unidos asumir el caso.

De esta manera, el presidente ha comunicado que en caso de haber funcionarios de las Fuerzas involucrados, estos "serán llamados a calificar servicios y a responder ante las autoridades".

"Como presidente, solicito también a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos tomar atenta nota de la información periodística y adelantar, dentro de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar", ha concluido.

Hasta el momento, ni Alcocer ni Petro se han pronunciado al respecto, aunque sí lo ha hecho Escaf, quien ha acusado a Ferrer de atribuirle "delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten" y de pretender involucrarle en "conflictos y venganzas personales".