De la Espriella y Petro se enzarzan por la herencia que recibirá el nuevo mandatario al frente de Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, visita el Santuario de Las Lajas en el sur del país. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el presidente saliente, Gustavo Petro, han protagonizado un nuevo choque este martes a cuenta de la herencia que recibirá el nuevo mandatario al frente de Colombia, tras las criticas del nuevo líder que ha afirmado que el país sale de cuatro años "de oscuridad e incertidumbre" y ha asegurado que Petro deja una economía "bajo presión".

"Recibimos un país con serios problemas acumulados, pero también con una oportunidad. La horrible noche está cesando. La democracia ha hablado en las urnas y ha decidido que Colombia vuelve a tener autoridad, orden y esperanza", ha subrayado el líder ultraderechista en su primera intervención como presidente electo en un video lanzado en redes.

"Colombia está recuperando su lugar en el concierto de las naciones y que después de cuatro años de oscuridad e incertidumbre vuelve a florecer la confianza en nuestra democracia", ha declarado, tras recalcar que su objetivo es enderezar el rumbo del país tras un legado "desastroso" que atribuye a Petro.

En este discurso, De la Espriella ha asegurado que la situación económica que recibe de manos de Petro "es grave". "No lo vamos a ocultar. Tenemos una economía bajo presión", ha incidido, tras denunciar la alta inflación y el aumento de la deuda pública hasta "niveles históricos".

En todo caso, el líder electo ha contrastado estas cifras con las señales positivas que, según ha dicho, dan los mercados internacionales tras su elección. "El mundo cree en un Gobierno que va a poner orden en la casa, orden fiscal y a recuperar la credibilidad del Estado colombiano que se había perdido durante los cuatro años de este desgobierno que casi ya termina", ha subrayado, incidiendo en que el presidente saliente deja "un desastre".

En materia de seguridad, ha denunciado una supuesta connivencia del Ejecutivo de Petro con redes criminales, tras subrayar que grabaciones de medios de comunicación apuntan a que "entregaron territorios a los bandidos de manera criminal". De esta forma, ha ahondado en las recientes informaciones sobre las supuestas irregularidades de altos funcionarios del actual Gobierno vinculadas a los diálogos de paz con el Clan del Golfo.

Igualmente, De la Espriella ha señalado que quiere restablecer una relación "armónica", "respetuosa" y "constructiva" con el poder judicial tras criticar "años de tensiones entre el Ejecutivo y la Justicia". Así se ha marcado como objetivo mejorar la colaboración entre todas las ramas del poder público, en unas críticas veladas a la era de Petro.

Otra herencia que pone en "riesgo de racionamiento" a la población colombiana es la crisis energética, que según ha denunciado, enfrenta Colombia. "Mi Gobierno trabajará para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Espero que tomen nota y que evitemos entre todos, como corresponde, un posible racionamiento", ha señalado.

RESPUESTA DE PETRO

Poco después, el propio Petro ha intervenido para responer al mensaje pesimista de De la Espriella y para sacar pecho de su gestión los últimos cuatro años al frente del Ejecutivo colombiano. "¿Será cuestión grave que encuentre el país con cinco millones menos de pobres y dos millones menos de pobres extremos?", se ha preguntado en un mensaje en redes sociales.

El todavía presidente de Colombia ha subrayado que la herencia es "un país con reforma agraria, en industrialización y con muchísima justicia social". De esta forma, ha incidido en que De la Espriella "entre en el poder con un pueblo mejor que el que le entregué".