De la Espriella toma posesión de su nuevo gabinete para poner en marcha la "Patria Milagro"

Archivo - El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, reciben en Bogotá, Colombia, el 25 de junio de 2026, las credenciales electorales que acreditan sus respectivos cargos - Europa Press/Contacto/Isabella Bobadilla - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha presidido este sábado la toma de posesión de los integrantes de su nuevo gabinete, con el que pretende poner en marcha cuanto antes su programa de Gobierno, denominado 'Patria Milagro'.

El acto se ha celebrado en el Salón Pichincha de Cali, donde el mandatario ha formalizado el nombramiento de los ministros que integrarán su Ejecutivo, en un acto que marca el inicio de una nueva etapa de gestión al frente del país.

El nuevo gabinete estará encabezado por Tomás Ponce Rodríguez, como ministro de Relaciones Exteriores; Omar Bolaño Escobar, al frente de Hacienda; Miguel Gómez Martínez, en Defensa; Alfonso Cárdenas González, como responsable de Justicia; Jorge Eduardo Moreno López, en Interior; e Indalecio Dangond Quintero, en Agricultura.

A estos nombramientos se suman Ana María Vesga Gaviria, como ministra de Salud; Natalia López Fuentes, en Trabajo; Mauricio Gómez Amín, al frente de Comercio, Industria y Turismo; Víctor Montes Hoyos, como ministro de Educación; María Mohemi Arboleda, en Energía; y Fabio Arango Rincapié, responsable de Minas.

El equipo de gobierno de De la Espriella lo completan Elsa Neira, en Transporte; Andrés Beltrán, en Vivienda, Ciudad y Territorio; Alejandra Falla, en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Paola Augusto, en Cultura; Julienne Zárate, como ministra del Deporte; y Claudia Benavides Salazar, al frente de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Durante el acto, el presidente ha defendido la necesidad de que su gabinete comience a trabajar desde el primer día para desarrollar los compromisos asumidos y ofrecer resultados concretos a la población colombiana.

Junto al gabinete ministerial, De la Espriella ha designado también a Andrés Barreto como secretario jurídico de la Pesidencia, a Gonzalo Gómez como jefe de Despacho, a Valeria Latsurie como gerente de Regiones y a María Fernanda Sandoval como directora de Comunicaciones y Prensa.

La ceremonia de posesión marca el arranque formal del equipo encargado de ejecutar las principales líneas de la denominada 'Patria Milagro', el programa en torno al cual el presidente pretende orientar su mandato.