Estado Islámico reivindica el atentado suicida contra un acto político baluche en Pakistán

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado este miércoles el atentado suicida perpetrado en la víspera tras un acto político baluche en la capital de la provincia de Baluchistán, Quetta, en el oeste de Pakistán, que se saldó con la vida de 15 personas.

La rama del grupo que opera en Pakistán ha indicado en un comunicado publicado a través de sus canales de propaganda que el atentado fue perpetrado por un terrorista suicida --al que ha identificado como Alí al Mujayir-- que "activó su chaleco con explosivos" durante un mitin del "apóstata" Partido Nacionalista de Baluchistán.

El ministro de Sanidad de Baluchistán, Bajt Muhamad Kakar, ha confirmado durante la jornada que ha aumentado a 15 los muertos y 38 los heridos. Sin embargo, ha asegurado que el atacante "no pudo llegar" al lugar donde se estaba celebrando el evento político "debido a las estrictas medidas de seguridad", según ha recogido la cadena paquistaní Geo TV.

En la víspera, el presidente en funciones de la formación política, Sayid Tarín, dijo que al menos trece miembros del partido murieron durante el ataque, que tuvo lugar en un aparcamiento tras haber finalizado un mitin del partido celebrado cerca de un estadio en Quetta para conmemorar el aniversario del fallecimiento de su fundador, Ataulá Mengal.

Antes de la explosión, Tarín había publicado una foto en la red social X de una multitud reunida para el acto. En una comparecencia ante los medios desde el hospital, dijo que el partido ya temía un incidente de este tipo y que se había puesto en contacto con las autoridades para garantizar la seguridad.