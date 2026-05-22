El estado separatista de Puntlandia deja de reconocer formalmente la autoridad del presidente de Somalia

Archivo - Imagen de archivo de festividades en el estado somalí de Puntlandia - Europa Press/Contacto/Usaid - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El estado separatista somalí de Puntlandia ha anunciado formalmente que ya no reconocerá la autoridad ni del Parlamento nacional ni del presidente del país, Hasán Sheij Mohamud, al entender que su mandato expiró el pasado viernes 15 de mayo y que su decisión de permanacer un año más en el poder no tiene ninguna base constitucional.

En un nuevo episodio de la crisis política que lleva meses atenazando al país, el Consejo de Gobierno del Estado de Puntlandia ha declarado que, dado que el mandato del presidente somalí expiró a su entender la semana pasada, el gobierno de Puntlandia pasa a describir a Mohamud como un "expresidente" que "carece de la facultad legal para ejercer las atribuciones de la Presidencia de la República Federal de Somalia".

El edicto del gobierno de Puntlandia formaliza también lo que lleva meses siendo una realidad sobre el terreno, como es la retirada de su reconocimiento al Parlamento de Somalia, cuyo mandato finalizó según los términos constitucionales originales el 14 de abril de 2026.

Puntlandia y otros estados separatistas como Jubalandia llevan prácticamente desde el año pasado sin hablarse con el Gobierno --excepto las fallidas conversaciones de acercamiento la semana pasada, donde formaban parte de una coalición opositora-- porque se oponen a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente para fomentar las elecciones directas en un país que estructuralmente, esgrime la oposición, no está preparado para ello.

Además, existe la constante amenaza de la violencia de grupos armados como Al Shabaab o Estado Islámico. Otro estado separatista como es Somalilandia ha sido reconocido recientemente por Israel, en una decisión sin precedentes.

Todos estos factores, sumados, han colocado al país al borde de la fragmentación mientras el presidente ha terminado por aferrarse a su argumento de que revisión constitucional bajo la que ahora funciona el país estipula un nuevo límite de mandato de cinco años que, en teoría, le capacitaría para seguir gobernando de manera legítima hasta el 15 de mayo de 2027.

Por todo ello, las autoridades de Puntlandia entienden que "las instituciones constitucionales del país" han entrado en "un período de transición" en el que no tienen "legimitimidad alguna para representar al pueblo" e insta a todos los afectados a que limiten su cooperación con dichas instituciones a unas, entienden, imprescindibles elecciones que no llegarán, de momento, hasta el año que viene.