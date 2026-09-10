Los estadounidenses musulmanes sufren, 25 años después, el estigma del 11-S

Una bandera estadounidense sobre un nombre en la South Pool durante la ceremonia de ofrenda floral en conmemoración del 25.º aniversario del 11-S. - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los musulmanes en Estados Unidos siguen acarreando, 25 años después, el estigma por los atentados del 11 de septiembre de 2001, ejecutados por Al Qaeda contra las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono. Más del 40% de los estadounidenses tiene una visión negativa de sus connacionales musulmanes, de acuerdo a una reciente encuesta.

En particular, un 43% de los adultos estadounidenses ve a los musulmanes "menos patriotas" que al resto de la población, mientras que un 42% considera que esta comunidad religiosa tiene un efecto "algo o muy negativo" en el país norteamericano, tal y como recoge el estudio del Pew Research Center.

Entre los argumentos de los encuestados figuran precisamente estos ataques que incluyen el siniestro de un avión en Pensilvania y que dejaron, en ese momento, cerca de 3.000 muertos. "¿Te acuerdas de las Torres Gemelas?" o "El miedo a otro atentado terrorista como el del 11-S" son algunas de las respuestas entre quienes expresaron una opinión negativa sobre los estadounidenses musulmanes.

La percepción del islam entre los estadounidenses se tornó negativa tras los atentados de la organización yihadista, una visión que no ha dejado de crecer entre una población que aún recuerda con exactitud dónde se encontraba o qué estaba haciendo cuando trascendieron unos ataques que tuvieron lugar en las primeras horas de la mañana --el 93% de los mayores de 10 años en el 11-S.

Así, en marzo de 2002, el 25% de los adultos estadounidenses apuntaba al islam como una confesión religiosa más propensa que otras a incitar a la violencia "entre" sus fieles, una cifra que ha bailado entre el 38 y el 52% hasta situarse en poco más de la población, un 51%, en una encuesta del Pew Research de principios de este año.

De acuerdo a este último estudio, que también recoge opiniones acerca del islam y los musulmanes según los distintos votantes estadounidenses, el porcentaje de republicanos e independientes con inclinación hacia esta formación que relacionaron islam con violencia superó con creces al de demócratas y aquellos cercanos al Partido Demócrata, un 76% frente a un 29%.

POLARIZACIÓN RESPECTO AL ISLAM

Cabe resaltar que esta diferencia entre ambos espectros del arco político era mucho menor tras el 11-S, un 32 frente a un 23%, unas cifras que el Pew Research atribuye a una "campaña de comunicación" del entonces inquilino de la Casa Blanca, George Bush, cuando defendió que el islam es una "religión de paz".

"El terror no representa la verdadera fe del Islam (...) Estados Unidos cuenta con millones de musulmanes entre sus ciudadanos, y la contribución que hacen a nuestro país es sumamente valiosa. Hay médicos, abogados, profesores de derecho, militares, emprendedores, comerciantes, padres y madres. Y merecen ser tratados con respeto. En medio de la ira y la emoción, nuestros conciudadanos estadounidenses debemos tratarnos con respeto", llegó a declarar en un visita al Centro Islámico de Washington el 17 de septiembre de 2001.

En este sentido, para el Pew Research Center las valoraciones sobre el islam "se han polarizado políticamente", dado que son en la actualidad "más negativas y más partidistas" que tras los atentados de Al Qaeda.

Esta idea que vincula islam con violencia se ha traducido, entre otros eventos, en un aumento de los delitos de odio contra la comunidad musulmana estadounidense alcanzando niveles récord de denuncias de este tipo presentadas en 2001, cuando se registraron cerca de 500 frente a la treintena del año anterior, de acuerdo a la Policía Federal (FBI).

Si bien los recuentos en años posteriores nunca han alcanzado los niveles del año del 11-S, el número de demandas por delitos de odio hacia musulmanes ha fluctuado ampliamente entre el centenar y hasta algo más de 300 en el año 2016, mientras que en el año 2025 se presentaron 205 denuncias de incidentes contra esta comunidad, que supone entre 3,5 y 7 millones de personas, apenas el 1,1 de la población.

A estos datos hay que sumar el aumento de la percepción, entre los musulmanes, de ser objeto de discriminación por su confesión religiosa, unas cifras que han pasado del 52% a finales de 2001 a casi el 60% en 2026, ambas fruto de distintos estudios del Pew Research.

Esta percepción aumenta entre los musulmanes más jóvenes dentro de Estados Unidos, según revela una encuesta de 2017 de este centro de investigación. En ella, más de la mitad de los musulmanes de entre 18 y 40 años (53%) afirmaron haber sufrido discriminación frente al 40% de los mayores de 41.

Con todo, el estigma contrasta con una mayor visibilidad de la comunidad musulmana representada, por ejemplo, en el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani; o Abdul El Sayed, recientemente elegido por los demócratas en Michigan para ser su candidato al Senado en las elecciones de medio mandato.