Estalla una pelea entre diputados en la Asamblea turca por el nuevo ministro de Justicia, exfiscal de Estambul

La jura del cargo de los nuevos ministros turcos de Justicia e Interior, Akin Gürlek y Mustafá Ciftci, respectivamente, ha provocado este miércoles una pelea en la Asamblea Nacional turca entre los diputados del oficialista Partido Justicia y Desarrollo (AKP) y los del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), cuyas filas han sido objetivo de múltiples órdenes de Gürlek como fiscal general de Estambul.

La trifulca, en la que se ha podido ver a múltiples parlamentarios lanzando empujones, manotazos, patadas y puñetazos, ha terminado con el diputado del CHP Mahmut Tanal con una hemorragia nasal, tras recibir un golpe de Osman Gokcek, representante del AKP, el partido del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Tras los hechos, el vicepresidente del grupo parlamentario del CHP, Murat Emir, ha rechazado la ceremonia de investidura como "absolutamente nula", alegando que el nuevo ministro de Justicia ha acudido "sin invitación" y que la tribuna ha quedado "prácticamente sitiada". "Akin Gürlek ha pisoteado la ley en Estambul. Su nombramiento supone un desafío a la ley y la democracia", ha denunciado en declaraciones recogidas por el diario 'Oksijen'.

Con todo, tanto Ciftci como Gurlek han jurado sus respectivos cargos y han asumido sus funciones en un enturbiado acto en el que el nuevo titular de Justicia --cartera de la que ha sido 'número dos' antes de su llegada a la Fiscalía de Estambul en 2024-- ha prometido mantener su "postura inquebrantable en la lucha contra la delincuencia".

"Seguiremos acelerando los procesos judiciales, fortaleciendo la infraestructura digital y reforzando la seguridad jurídica", ha declarado, antes de mostrar su disposición a trabajar con los miembros "del poder judicial, el mundo académico, los colegios de abogados, la sociedad civil y nuestra nación para impulsar un Estado de derecho más sólido".

El inusual disturbio parlamentario ha tenido lugar un día después de que el Ejecutivo publicara la decisión de Erdogan de cambiar a los responasbles de las dos citadas carteras. A la luz del anuncio y bajo instrucciones del líder del CHP, los diputados de la formación opositora recibieron un mensaje solicitando su presencia, sin falta ni excusa, en el pleno en el que ha acabado asumiendo sus funciones ministeriales Gürlek, quien ha liderado juicios de alto perfil contra varios miembros del partido.

Entre ellos destaca el caso del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, contra el que emitió una orden de arresto en marzo de 2025, una medida ampliamente denunciada por su supuesta motivación política dado que se tomó el mismo día en que Imamoglu fue nombrado candidato del CHP para las próximas elecciones presidenciales, desencadenando enormes movilizaciones ciudadanas.

El edil, de 54 años, se enfrenta actualmente a una serie de causas judiciales, incluyendo un caso en el que la Fiscalía de Estambul solicitó contra él una pena de más de 2.000 años de prisión y otro en el que se le acusa de cuestionar la integridad de Gürlek.

El ex fiscal general de Estambul también ordenó investigaciones contra varios miembros de esta formación por cargos que van desde corrupción hasta vínculos con el terrorismo e insultos al presidente. De hecho, la misma Fiscalía abrió una investigación contra el propio líder del CHP, Özgür Özel, por acusaciones de haber amenazado e insultado a Gurlek.