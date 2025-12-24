Estonia advierte a Rusia de que disparará a sus militares si cruzan la frontera

Archivo - Margus Tsahkna, ministro de Exteriores de Estonia. - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha denunciado que son cada vez más frecuentes los incidentes provocados por Rusia en la frontera y advertido de que disparará a los militares rusos que crucen, después de que la semana pasada se registraran incidentes de ese tipo en la fronteriza Narva.

Tsahkna ha asegurado que se han registrado varias ocasiones en las que militares rusos sin distintivos en sus uniformes, a los que se ha referido como "hombrecillos verdes", han aparecido en la frontera. "Que nos pongan a prueba", ha incitado, al tiempo que ha asegurado que derribarán los aviones que violen su espacio aéreo.

"Lo digo sin rodeos. Si esos hombrecillos verdes cruzan nuestra frontera, les dispararemos", ha avisado el jefe de la diplomacia estonia en una entrevista publicada este miércoles en el portal de noticias polaco O2.

"No era la primera vez que los veíamos", ha contado Tsahkna, reconociendo que, no obstante, no supuso "nada grave", aunque por si acaso optaron por cerrar el paso fronterizo de Narva. "Les vigilamos constantemente", ha dicho.

Estos incidentes tuvieron lugar la semana pasada, según alertó Estonia, después de que un aerodeslizador con agentes fronterizos rusos cruzara el río Narva y se acercara al muelle de la aldea estonia de Vasknarva. Tres de estas personas desembarcaron y estuvieron caminando por ese atracadero.