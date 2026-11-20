Archivo - El primer ministro estonio, Kristen Michal - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estonia ha confirmado este viernes la clausura de sus pasos fronterizos terrestres con Rusia durante seis meses a partir de 1 de diciembre ante la continuidad de la acciones hostiles atribuidas a Moscú, entre ellas actos de sabotaje y operaciones híbridas que afectan al país báltico y a Europa.

De acuerdo con el primer ministro estonio, Kristen Michal, cumplidos estos seis meses, el Ejecutivo valorará la necesidad de introducir cambios eventuales con vistas a garantizar la seguridad nacional y el orden público. "En general, las actividades hostiles de Rusia no dan señales de disminuir", ha argumentado este viernes en una rueda de prensa recogida por la cadena pública ERR, en la que ha subrayado que "Estonia está actuando con firmeza y serenidad".

En paralelo, el titular de Exteriores, Margus Tsahkna, quien ha subrayado que la medida no responde a un episodio concreto sino a una situación de prolongada agresión. "Las acciones hostiles de Rusia tienen consecuencias", ha advertido en un breve comunicado compartido en redes sociales.

Tsahkna ha recordado que las autoridades del país ya habían anticipado la adopción de nuevas medidas de seguridad si persistían este tipo de ataques y ha defendido que Estonia no puede permitir que Rusia aproveche la circulación transfronteriza para "reclutar e influir en personas, organizar actos de sabotaje o eludir sanciones".

En esta línea, el jefe de la diplomacia estonia ha señalado que ele cierre pretende proteger tanto su seguridad nacional como la de la Unión Europea y la del espacio Schengen.

La decisión llega después de que el primer ministro estonio, Kristen Michal, encargara a finales de la semana pasada al titular del Interior, Igor Taro, preparar las actuaciones necesarias para cerrar la frontera, tras un intento de sabotaje contra la empresa de defensa estonia Threod que Tallín atribuyó a Moscú.

Tras este anuncio, la presidenta del país, Ulle Madise, advirtió de las consecuencias que podría tener legislar con las "emociones", al tiempo que cuestionó la reacción era "correcta", "proporcionada" y "beneficiosa para Estonia a nivel internacional".

"Esta pregunta a veces queda sin formular en momentos de emoción, pero debería plantearse y responderse con serenidad", apuntó, instando al Gobierno a tomar cualquier decisión en a un análisis completo de las consecuencias económicas, humanas, diplomáticas y de seguridad que conlleva una medida de este tipo.