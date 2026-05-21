Estonia convoca al encargado de negocios ruso para denunciar una "continua campaña de desinformación"

El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, junto a la Alta Representante y ex primera ministra estonia, Kaja Kallas. - Europa Press/Contacto/Ints Kalnins

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, ha informado este jueves de que Tallin ha convocado al encargado de negocios interino ruso para denunciar una "continua campaña de desinformación" contra el país y los vecinos bálticos, tras difundir que estaban permitiendo a Ucrania lanzar ataques contra Rusia desde su territorio.

"Rusia continúa difundiendo falsas acusaciones, amenazas y provocaciones deliberadas. Dejemos esto absolutamente claro: Estonia no ha permitido que su territorio ni su espacio aéreo sean utilizados para ataques contra Rusia. Estas afirmaciones son falsas y Rusia lo sabe", ha señalado Tsahkna en un mensaje en redes sociales.

Respecto a la polémica por los drones ucranianos en los países bálticos, el titular de Exteriores estonio ha incidido en que esa presencia es "consecuencia directa de la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania".

Así ha subrayado que Ucrania tiene derecho de defenderse del agresor y "atacar objetivos militares que sostienen la maquinaria de guerra rusa".

Por todo ello, Tsahkna afirma que Estonia "no se dejará intimidar por la propaganda ni por las amenazas". "Una amenaza contra un aliado de la OTAN es una amenaza contra toda la Alianza, y nuestros aliados permanecen unidos a nuestro lado", ha aseverado, sobre el apoyo de la Alianza Atlántica.

Las Fuerzas Armadas de Letonia han activado este jueves las alertas antiaéreas tras la incursión de un dron en una región en el sur del país, fronteriza con Lituania y Bielorrusia, en una situación de emergencia que ha durado unas cuatro horas, y que viene a continuar la crisis de seguridad vivida en Lituania y Estonia con violaciones de su espacio aéreo.