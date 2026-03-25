Estonia denuncia un incidente con un dron en una central eléctrica cerca de la frontera con Rusia

Archivo - El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna. - Johannes Frandsen/European Counc / Dpa - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estonia han denunciado que un dron chocó la noche del martes contra una central eléctrica de Auvere, cerca de la frontera con Rusia, un incidente que ha enmarcado como una "consecuencia concreta de la guerra de agresión a gran escala de Rusia".

"Esta noche un dron impactó en la chimenea de la central eléctrica de Auvere, en Estonia. No hay daños significativos ni heridos, ni impacto en el sistema eléctrico de Estonia", ha indicado el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, quien ha detallado que el dron "no estaba dirigido contra Estonia".

Si bien, ha lamentado que este tipo de incidentes son "una consecuencia concreta de la guerra de agresión a gran escala de Rusia" y que la situación en Estonia se suma a otros episodios similares registrados en Bélgica, Dinamarca, Suecia, Lituania y Letonia.

"Estamos reforzando nuestras capacidades para responder a este tipo de incidentes. La presión sobre el agresor debe continuar", ha recalcado Tsahkna.

CASOS DE LETONIA Y LITUANIA

El incidente registrado en Estonia se suma a los casos de Letonia y Lituania de los últimos días. Esta misma madrugada, las Fuerzas Armadas de Letonia han denunciado la entrada en su espacio aéreo de un dron "procedente de Rusia" y han señalado que el aparato se ha estrellado en su territorio, en otro suceso que se ha saldado sin víctimas ni daños materiales.

Tras entrar en espacio aéreo de Letonia, la aeronave no tripulada extranjera cayó y se registró "un sonido similar a una explosión" en Kraslava, cerca de la frontera con Bielorrusia.

Por su lado, el Ministerio de Defensa de Lituania ha criticado la tendencia de los últimos días tras denunciar que "en las últimas 48 horas, se han estrellado drones en los territorios de los tres estados bálticos". A su juicio, se trata de "una clara indicación de que la guerra de Rusia contra Ucrania está generando un riesgo regional más amplio".

Las autoridades lituanas han subrayado así que responderán "reforzando la preparación y acelerando la defensa aérea", asegurando que todos los actores "deben permanecer vigilantes" ante estas incursiones.