Estonia veta la entrada al país a otro millar de combatientes rusos

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estonia ha anunciado este lunes que veta la entrada al país a otros 1.073 combatientes rusos en la guerra de Ucrania, siguiendo la medida adoptada a mediados de enero contra unos 200 ciudadanos rusos que han participado en el ataque militar ruso alegando motivos de seguridad.

"Estonia ha prohibido la entrada al espacio Schengen a otros 1.073 combatientes que lucharon contra Ucrania", ha anunciado el primer ministro estonio, Kristen Michal, en un mensaje en redes sociales en el que ha recordado que cerca de 1,5 millones de personas han participado en la agresión rusa contra Ucrania.

Según el dirigente báltico, estos combatientes "regresan a casa con violencia". "La delincuencia grave está en aumento. Y este riesgo no se detiene en las fronteras", ha afirmado, para justificar la entrada de estas personas en territorio de la Unión.

"Europa debe actuar ahora para proteger a nuestra población y exigir responsabilidades al agresor", ha añadido Michal.

Este paso de Tallin sigue a la primera medida de este tipo adoptada en enero contra 261 rusos que habían luchado junto al Ejército de Moscú. Estonia ha liderado junto a otras naciones bálticas las demandas en el seno de la UE para aprobar limitaciones a la entrada de ciudadanos rusos en el bloque europeo.

En 2022, poco después del inicio de la guerra, las autoridades estonias endurecieron las condiciones para la entrada de turistas rusos.