La Eurocámara afea al Ejecutivo de Von der Leyen que invite al régimen talibán a Bruselas para hablar de migración

Pleno del Parlamento Europeo - MARISA PIQUERAS - EUROPA PRESS

BRUSELAS 21 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha lamentado este jueves la decisión de la Comisión Europea de invitar a miembros del régimen talibán a una reunión "técnica" en Bruselas para avanzar en las conversaciones para poder iniciar deportaciones de migrantes afganos llegados de manera irregular a la Unión y sean considerados una amenaza para la seguridad.

El texto, adoptado por una amplia mayoría de 480 votos a favor, 5 en contra y 83 abstenciones, insta al Consejo y al Ejecutivo que dirige Ursula von der Leyen a mantener el "no reconocimiento" del régimen talibán como autoridad del país y a "no normalizar" las relaciones con ellos.

Bruselas reconoció hace días el envío de una carta formal para invitar a representantes talibán a una reunión "a nivel técnico" de la que aún no ha trascendido fecha ni el cargo de los participantes.

Un portavoz comunitario apuntó entonces al interés de "mantener una colaboración operativa con las autoridades 'de facto' en Afganistán", al tiempo que subrayó que ello "no constituye en absoluto un reconocimiento (del régimen)".

En este contexto, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) condenan la reciente adopción por parte de los talibán del Código de Procedimiento Penal para los Tribunales, que fomenta la persecución sistemática de mujeres y niñas en Afganistán e institucionaliza violaciones masivas de los derechos fundamentales, incluyendo el 'apartheid' de género, la esclavitud y el castigo corporal.

De este modo, reclaman la derogación inmediata del Código y el fin de los azotes públicos, ejecuciones y otras restricciones impuestas a colectivos vulnerables como mujeres, niñas, personas LGTBIQ+ y minorías religiosas.

Por todo ello, la Eurocámara reclama una actuación más enérgica de la UE, que incluya la ejecución de las órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI), la ampliación de las sanciones en materia de Derechos Humanos contra los responsables de la persecución de mujeres y niñas. También defienden la urgencia de aumentar la asistencia humanitaria para quienes combaten la hambruna en el país y para las defensoras de los Derechos Humanos, juezas, abogadas, periodistas, activistas y organizaciones dirigidas por mujeres afganas.

SANCIONES MÁS SEVERAS CONTRA IRÁN

El pleno del Parlamento Europeo también ha pedido este jueves con otra resolución sanciones más severas contra las autoridades de Irán en respuesta a la brutal represión que sufre la población que protesta en las calles.

En particular, la Eurocámara insta a la UE a ampliar aún más las sanciones contra los funcionarios iraníes responsables de la represión, incluido la Guardia Revolucionaria y las entidades vinculadas al líder Supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, y que se les prohíba la entrada a la UE a ellos y a sus familiares leales.

Finalmente, defiende que los Estados miembro deben cerrar las misiones diplomáticas iraníes vinculadas a la represión transnacional y aplicar todas las sanciones.