La Eurocámara alerta del deterioro democrático en Eslovaquia y pide investigar posible corrupción con fondos UE

Archivo - Un eurodiputado indica el voto en contra de su grupo en la sesión de votación del pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).
Archivo - Un eurodiputado indica el voto en contra de su grupo en la sesión de votación del pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). - ALAIN ROLLAND - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 14:42
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BRUSELAS 20 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha alertado este martes del deterioro democrático y riesgo para el Estado de derecho en Eslovaquia, tras reformas que debilitan la lucha contra la corrupción y denuncias que alertan de presiones a los medios, por lo que ha reclamado a la Comisión Europea a tomar todas las medidas a su alcance para evaluar la situación y evitar que esta deriva ponga en riesgo los intereses financieros de la Unión.

Los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) han adoptado con 347 votos a favor, 165 en contra y 25 abstenciones una resolución que expresa profunda preocupación y reclama que Bruselas abra procedimientos de infracción contra el Gobierno eslovaco por violar la legislación comunitaria y active, además, el llamado "mecanismo de condicionalidad" que permite congelar fondos asignados a un Estado miembro si se teme que sean usados en contra de los principios y valores de la Unión.

El texto repasa medidas que preocupan a los eurodiputados, como las reformas constitucionales que cuestionan la primacía del Derecho comunitario, los intentos del Gobierno por desmantelar la oficina de protección de denunciantes de casos de corrupción y la rebaja en las leyes de lucha contra la corrupción, incluido el cierre del órgano específico encargado de combatir estos delitos.

Además, la resolución se hace eco del acoso denunciado a antiguos investigadores anticorrupción, de la injerencia política en los medios de comunicación de servicio público, de la presión ejercida sobre la sociedad civil y del deterioro de la libertad y pluralismo en los medios, como ejemplos de la deriva antidemocrática en el país.

En este contexto, los eurodiputados reclaman a las autoridades eslovacas que refuercen la independencia judicial e implementen las recomendaciones contra la corrupción de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, al tiempo que piden al Gobierno mejorar la protección de colectivos vulnerables como el LGTBIQ+ y medidas contra la violencia de género y que garanticen la salud y derechos sexuales y reproductiva de las mujeres.

Esta no es la primera vez que la Eurocámara subraya la urgencia de que la Unión tome medidas frente a la situación en Eslovaquia, con resoluciones en este sentido adoptadas tanto el pasado año como este último mes de abril, cuando la institución reivindicó la activación del mecanismo de condicionalidad.

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