Eurodiputados indican a su compañeros de grupo el sentido del voto favorable a una iniciativa en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - PARLAMENTO EUROPEO

BRUSELAS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles activar el estatuto de bloqueo de la Unión Europea para proteger al Tribunal Penal Internacional (TPI) de las sanciones anunciadas por Estados Unidos, al tiempo que ha pedido diseñar una estrategia comunitaria para garantizar el funcionamiento del sistema de justicia internacional frente a las "presiones coercitivas" de terceros países.

Así consta un informe aprobado con 438 votos a favor, 168 en contra y 38 abstenciones en el pleno da la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), en el que los eurodiputados han alertado de las amenazas "sin precedentes" a las que se enfrentan las instituciones de justicia internacional, objeto de sanciones unilaterales, medidas coercitivas y campañas destinadas a socavar su credibilidad e independencia.

En concreto, la Eurocámara ha abogado por que la Comisión Europea y los Estados miembro actualicen y activen el Estatuto de Bloqueo, una herramienta comunitaria destinada a proteger a los operadores económicos europeos frente a los efectos extraterritoriales de las sanciones adoptadas por terceros países.

Los eurodiputados han advertido de que las sanciones estadounidenses contra altos cargos del TPI han generado "un clima de preocupación" entre bancos, aseguradoras y proveedores de servicios digitales europeos, dando lugar a un "sobrecumplimiento" de las restricciones que impide realizar pagos y prestar servicios esenciales para el funcionamiento de la justicia internacional.

Por ello, han propuesto reducir las "dependencias estructurales" de la UE respecto de "las infraestructuras financieras y digitales no europeas", así como recurrir al instrumento anticoerción, la herramienta legal de la Unión Europea para disuadir y responder a presiones o chantajes económicos de terceros países.

"Defendemos la soberanía de la UE y una justicia internacional sin dobles raseros. Ahora le corresponde a los Veintisiete actuar con firmeza: activar con urgencia el Estatuto de Bloqueo y poner en marcha una estrategia coordinada para proteger al TPI", ha señalado el ponente del informe, el eurodiputado francés de Los Verdes Mounir Satouri.

En este sentido, la Eurocámara ha instado a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, a presentar una estrategia que incluya mecanismos de protección para jueces, fiscales, testigos y víctimas, así como financiación estable para las instituciones de justicia internacional.

Igualmente, ha reclamado al Consejo Europeo que incorpore explícitamente el Estatuto de Roma, tratado constitutivo del TPI, al acervo comunitario, reivindicando el papel de la justicia internacional como pilar de la autonomía estratégica europea.