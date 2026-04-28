La Eurocámara pide misiones navales para combatir la pesca ilegal y las flotas fantasma en aguas de la UE

Archivo - Varios pescadores durante la ‘levantá’ del atún en las inmediaciones de Barbate, a 27 de mayo de 2025, en Barbate, Cádiz, Andalucía (España). - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este martes a los Estados miembro y a las instituciones de la Unión Europea que refuercen las misiones navales contra las flotas fantasma y la pesca ilegal en aguas europeas y ha pedido una mayor cooperación para garantizar una explotación sostenible de las mismas, que suponen "la mayor superficie marítima colectiva del mundo".

En un informe aprobado por 430 votos a favor, 107 en contra y 115 abstenciones, los eurodiputados han subrayado la necesidad de convertir la "diplomacia oceánica" en una prioridad de la acción exterior de la UE, dado el peso geoestratégico de sus mares, que abarcan 25 millones de kilómetros cuadrados de zonas económicas exclusivas y 70.000 kilómetros de litoral.

La Eurocámara ha señalado que las flotas clandestinas no pertenecientes a la UE, la piratería y los actos intimidatorios que obstaculizan a los pescadores y las infraestructuras marítimas de la UE "deben combatirse mediante medidas que incluyan misiones navales", reforzando además "misiones militares y no militares" específicas de la UE para combatir la pesca ilegal.

Además de poner el foco en el tráfico ilícito y las flotas fantasma, "que aumentan el riesgo de derrames de petróleo", los eurodiputados han pedido a la Comisión Europea que refuerce el control de las actividades pesqueras rusas, incluidos los transbordos, y que aplique mayores restricciones a las importaciones procedentes de Rusia.

Los eurodiputados también han destacado la importancia de los acuerdos de colaboración sostenible para garantizar la igualdad de condiciones y una competencia más justa para los pescadores de la UE y han instado al Ejecutivo comunitario a "aplique íntegramente" la normativa de la UE a los terceros países que permiten prácticas que agotan las poblaciones de peces y a que imponga prácticas sostenibles por la vía jurídica, incluidas las restricciones comerciales, como las prohibiciones de importación.

IMPORTANCIA GEOESTRATÉGICA DE LOS OCÉANOS

El informe también recoge que la cooperación entre los países y organismos de la UE "debe reflejar la importancia geoestratégica de los océanos", ya que el contexto actual hace que los oceános sean "no es solo un espacio compartido, sino un escenario estratégico donde se definen la resiliencia, el poder y la responsabilidad".

"La diplomacia marítima comienza con nuestros pescadores: aquellos que están en la primera línea de nuestros mares, cuyo sustento, conocimiento y resiliencia sustentan las comunidades marítimas y la seguridad alimentaria de Europa", ha declarado en declaraciones remitidas en un comunicado la ponente de la iniciativa, la eurodiputada 'popular' croata Zeljana Zovko.

En materia de competitividad, los eurodiputados han pedido reducir la carga administrativa y simplificar los procedimientos del sector pesquero y acuícola. Dado que el 75% de la flota europea se dedica a la pesca artesanal, la Eurocámara ha instado a la Comisión y a los Estados miembro a redoblar esfuerzos para atraer a las nuevas generaciones, a través de mejores perspectivas profesionales, flotas más modernas y digitalizadas, y programas de formación específicos.

El Parlamento Europeo también ha señalado que la UE importa actualmente el 70% de sus productos del mar, lo que "menoscaba la autosuficiencia" del sector y lo expone a prácticas desleales.

Por último, los eurodiputados han expresado su preocupación por la propuesta del próximo presupuesto a largo plazo de la UE, que destina apenas 2.000 millones de euros a la pesca y la acuicultura para el periodo 2028-2034, lo que supondría un recorte del 66% respecto al periodo anterior.

La Eurocámara ha advertido de que se necesitan recursos financieros significativos, tanto a nivel europeo como nacional, para apoyar a las pesquerías a pequeña escala, recuperar las poblaciones de peces y garantizar la resiliencia y competitividad a largo plazo del sector.

Los océanos y mares cubren el 65% del territorio de la UE, lo que representa la mayor área marítima colectiva del mundo, con 25 millones de kilómetros de zonas económicas exclusivas y otros 70.000 kilómetros de litoral, según los datos del Parlamento Europeo. Sin embargo, la UE importa el 70% de sus productos del mar, lo que "menoscaba la autosuficiencia" y expone al sector a "prácticas desleales".