La Eurocámara rechaza que Fiscalía europea investigue por fraude a 'popular' alemana al ver "motivación política"

Archivo - La eurodiputada conservadora del CDU/CSU alemán Angelika Niebler - ALAIN ROLLAND - Archivo

BRUSELAS 19 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha acordado este martes no levantar la inmunidad a la eurodiputada conservadora del CDU/CSU alemán Angelika Niebler después de detectar "motivación política" en una denuncia anónima por fraude que llevó a la Fiscalía Europea (EPPO) a solicitar a la Eurocámara que le retirara el aforamiento para poder investigarla por presunto uso indebido de los fondos de asistencia parlamentaria.

La Eurocámara ha respaldado en votación secreta el criterio ofrecido hace dos semanas por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, con 309 votos a favor de mantener la inmunidad, 283 en contra y 53 abstenciones, en la que recomienda impedir a la EPPO avanzar con la investigación.

La denuncia, presentada por una fuente anónima, acusaba a Niebler de haber cobrado indebidamente gastos de viaje a Estrasburgo y Bruselas, de haber destinado asistentes parlamentarios a tareas privadas y de haber financiado con fondos del Parlamento a un asistente que trabajaba en realidad para otro eurodiputado de su mismo partido, todo ello entre 2017 y 2025.

Tras esto, la Fiscalía Europea solicitó a la Eurocámara la renuncia a la inmunidad de la eurodiputada del CDU/CSU. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento recomendó no levantar la inmunidad al apreciar indicios de 'fumus perceptionisse', un concepto jurídico que designa la existencia de evidencias concretas de que un procedimiento judicial busca dañar la actividad política del afectado.

La comisión parlamentaria señaló en un informe el anonimato del denunciante, las imprecisiones sobre las cuantías implicadas y el destacado perfil político de Niebler como elementos que suscitaban dudas sobre las motivaciones reales del caso.

"Se considera que existen serias incertidumbres sobre los elementos y motivos subyacentes a la denuncia, incluido el carácter anónimo de la misma, que impide una evaluación significativa de ella y hace imposible descartar la posibilidad de que la denuncia haya sido iniciada por un particular con una motivación política directa con el fin de comprometer al miembro en cuestión", analiza el texto aprobado por la comisión el pasado 5 de mayo.

No obstante, pese a que la comisión parlamentaria considera que el anonimato podría ser prueba de la motivación política, la Fiscalía europea garantiza "la máxima confidencialidad legal" para proteger de represalias a quienes denuncien delitos que afecten a los intereses financieros de la UE como el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales y la apropiación indebida.

La inmunidad parlamentaria de los eurodiputados está diseñada para proteger al Parlamento y a sus diputados frente a los procedimientos judiciales relacionados con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias, y puede retirarse a petición de tribunales de los Estados miembro si una mayoría de la Eurocámara considera que no existen indicios de que el procedimiento tenga motivación política ni pretenda interferir en el mandato del diputado afectado.