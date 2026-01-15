Eurodiputados piden reforzar alianzas de seguridad de UE ante la situación "más grave desde la II Guerra Mundial"

Militares con una bandera de la Unión Europea - EUROPEAN UNION 2014 - EUROPEAN PARLIAMENT

BRUSELAS, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Seguridad y Defensa (SEDE) del Parlamento Europeo ha emitido un informe en el que reclama un refuerzo de las Asociaciones de Seguridad y Defensa (ASD) de la UE, ya que "son clave" para responder a "las amenazas emergentes", en un momento que es "el más grave desde la Segunda Guerra Mundial".

El texto, que ha sido aprobado por mayoría en comisión y que será sometido al pleno de la Eurocámara para su votación final, advierte de que la UE atraviesa "su situación de seguridad más grave" desde 1945, un momento marcado "por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", así como por "amenazas híbridas, ciberataques, terrorismo, riesgos sobre infraestructuras críticas y los efectos del cambio climático".

Los eurodiputados identifican a Rusia, "respaldada por Irán, Corea del Norte y Bielorrusia", como "la principal amenaza", mientras que China es descrita como "un competidor estratégico cuyo apoyo a Moscú obliga a la UE a reforzar su resiliencia económica y defensiva".

"La seguridad de Europa ya no puede darse por sentada. En cualquier escenario, la tarea más importante es que la UE construya su propia fortaleza. Necesitamos un enfoque más estratégico y coordinado", ha afirmado tras la votación el ponente del informe, el eurodiputado 'popular' de Polonia Michal Szczerba.

En su opinión, "las Asociaciones de Seguridad y Defensa son esenciales" y "las amenazas no se detienen en las fronteras", por lo que "la UE no puede actuar sola". "La verdadera autonomía estratégica depende de asociaciones que aporten capacidades concretas, interoperabilidad y resiliencia", ha proseguido en su explicación.

Con todo, los eurodiputados consideran que estas asociaciones "son una necesidad y no una opción", ya que respaldan "la autonomía estratégica de la UE", permaneciendo "plenamente complementarias con la OTAN y basadas en la cooperación multilateral".

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA CON UCRANIA

La Unión Europa mantiene actualmente Asociaciones de Seguridad y Defensa con ocho países socios como Noruega, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Japón, así como con países candidatos a la adhesión como Albania, Macedonia del Norte y Moldavia.

Estas asociaciones facilitan que la UE y sus socios se alineen en intereses y prioridades estratégicas comunes, refuercen la interoperabilidad y la coordinación en defensa, realicen compras conjuntas de armamento y que también participen en misiones y operaciones conjuntas o que aborden amenazas emergentes como ataques híbridos y cibernéticos.

En este sentido, los eurodiputados han propuesto formalizar una asociación estratégica con Ucrania, esgrimiendo que el apoyo a Kiev "es la base de la defensa europea" en estos momentos.

También piden apoyo militar, industrial y político sostenido a Kiev, garantías de seguridad y el uso de activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania, "de conformidad con el Derecho Internacional".

El texto aboga también por el seguimiento y la supervisión parlamentaria de las Asociaciones de Seguridad y Defensa, así como "una cooperación más profunda con socios adicionales y la inclusión de los socios SDP en las principales iniciativas de defensa de la UE".

LA OTAN, PIEDRA ANGULAR DE LA DEFENSA

La comisión del Parlamento Europeo ha recalcado que la OTAN "sigue siendo la piedra angular de la defensa colectiva", aunque ha insistido en la necesidad de desarrollar "una capacidad europea más autónoma y operativa".

En ese sentido, han reclamado mejorar la interoperabilidad militar, la adquisición conjunta, la coordinación industrial y la planificación compartida con la OTAN para evitar duplicidades y aumentar la preparación militar del continente.