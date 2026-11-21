Banderas de Dinamarca - Mohammad Bashir Aldaher / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gobiernos y dirigentes de distintos países europeos han expresado su solidaridad con Dinamarca tras convencerse un intento de asesinato contra un ciudadano con doble nacionalidad --ucraniana y estadounidense-- en territorio danés, una operación que las autoridades atribuyen a os servicios de inteligencia rusos y que ha suscitado nuevas advertencias sobre las amenazas de Moscú contra la seguridad europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado "enérgicamente" el ataque, que ha calificado de "inaceptable" por haberse producido en suelo comunitario. Asimismo, ha asegurado que la Unión permanecerá del lado de Dinamarca y de todos los Estados miembros que sufren las acciones híbridas de Rusia. "Un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra nuestra Unión", ha advertido.

Von der Leyen ha alertado de que estas operaciones son cada vez "menos híbridas y cada vez más reales" y ha recordado que los Veintisiete disponen de instrumentos para responder, desde equipos de respuesta rápida hasta sanciones contra los responsables.

Además ha anunciado que Bruselas presentará próximamente una nueva Estrategia Europea de Seguridad para reforzar la preparación y la capacidad de disuasión comunitarias. En este contexto, ha advertido de que los intentos rusos de debilitar el respaldo europeo a Ucrania tendrán el efecto contrario.

Ya a título individual, el Ministerio de Exteriores de Polonia ha manifestado su "gran indignación" por el complot y ha recordado que se trata del segundo intento de asesinato contra la misma persona. El primero, ha indicado, fue frustrado en territorio polaco en agosto de 2026, cuando fue detenido un ciudadano ruso.

Varsovia considera que el episodio de Dinamarca no es sino otro ejemplo de las actividades delictivas de Rusia en suelo comunitario, dirigidas a intimidar y desestabilizar a las sociedades europeas.

En este sentido, ha respaldado las medidas planteadas por Dinamarca para restringir el acceso y la libertad de circulación delos cuidadnos rusos en la Unión Europea y ha reclamado una respuesta "contundente y coordinada" de la Bruselas y los países de la OTAN ante nuevas provocaciones o actos de terrorismo de Estado atribuidos a Moscú.

También Portugal ha trasladado su "plena solidaridad" a Copenhague y ha asegurado que seguirá colaborando con las autoridades danesas y sus aliados para prevenir y combatir estas amenazas contra la seguridad colectiva. "Nuestra determinación solo se fortalecerá", ha señalado su Ministerio de Exteriores.

Alemania, por su parte, ha calificado de "estremecedor" el atentado planeado contra el ciudadano ucraniano-estadounidense y ha denunciado que Rusia está expandiendo a Europa sus prácticas de violencia e intimidación. Así las cosas, Berlín ha garantizado que Dinamarca puede contar con su apoyo y ha defendido una oposición "conjunta y firme" frente a la amenazas rusas.

En la misma línea, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha expresado el respaldo de su país a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y al pueblo danés. Además de condenar las acciones de Rusia y sus intentos de socavar la seguridad de los países europeos, ha asegurado que Europa está preparada para actuar unida y ha advertido de que los responsables tendrán que afrontar las consecuencias.

Suecia y Letonia también han cerrado filas con las autoridades y el pueblo daneses, condenando las acciones "profundamente preocupantes" de Rusia y sus intentos de socavar la seguridad de los países europeos, al tiempo que han insistido en que Europa está preparada para actuar unida y han advertido de que los responsables tendrán que afrontar las consecuencias.

Austria ha condenado tanto el plan de asesinato en territorio danés como las violaciones del espacio aéreo polaco registradas el día anterior, y ha sentencia que "la seguridad de nuestros socios europeos es también nuestra seguridad".

Finalmente, Rumanía ha relacionado el episodio con otros acontecimientos recientes, como los ataques en el mar Negro y el lanzamiento de misiles sobre Polonia. Bucarest ha advertido de que esta escalada vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reforzar la unidad aliada y ha señalado que estas acciones están contribuyendo a acercar aún más a los miembros de la OTAN y a fortalecer la Alianza.