Evacuado a Alemania desde RDC un segundo ciudadano estadounidense contagiado con ébola

Fotografía de archivo de trabajadores sanitarios en un centro de tratamiento para el ébola en Bunia, capital de la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xin Huashefa

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un segundo ciudadano de Estados Unidos infectado con ébola ha sido trasladado a Alemania desde República Democrática del Congo (RDC) para recibir tratamiento médico, cerca de dos meses después de que un primer paciente estadounidense fuera evacuado al país europeo en medio del brote declarado a mediados de mayo en el este del país africano.

El Ministerio de Sanidad alemán ha indicado que "como parte de su respuesta, Alemania está dando atención médica a otro paciente contagiado de ébola en RDC", antes de especificar que el paciente, cuya identidad no ha trascendido, fue ingresado el domingo en el Hospital Universitario de Fráncfort.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos indicaron el viernes que el paciente es un trabajador de una organización humanitaria en RDC, sin más detalles al respecto, según la cadena de televisión estadounidense CNN.

El Hospital Universitario de Fráncfort ha indicado que el paciente presenta síntomas de la enfermedad, si bien ha resaltado que se encuentra en condición "estable". Timo Wolf, jefe de la unidad especial de aislamiento para enfermedades altamente infecciosas del hospital, ha manifestado que el traslado se había realizado sin contratiempos, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Las autoridades congoleñas han apuntado este mismo lunes que el brote de ébola ha dejado hasta el momento 1.926 casos confirmados, con 702 fallecidos. Asimismo, ha apuntado que hay 753 pacientes en aislamiento, mientras que 318 personas se han recuperado de la enfermedad y han recibido el alta.

"La respuesta al ébola continúa con una vigilancia reforzada en cinco provincias: Alto Uélé, Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tshopo. Los mecanismos de detección, tratamiento y coordinación siguen plenamente operativos", ha apuntado el Ministerio de Comunicaciones en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha recalcado que "se siguen realizando esfuerzos para fortalecer la detección temprana, mejorar la atención al paciente y consolidar la movilización comunitaria, con el apoyo de las autoridades nacionales y provinciales y los socios de respuesta".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote --que deja además dos fallecidos en Uganda-- como una emergencia de salud pública de interés internacional, ante la preocupación por la expansión de la enfermedad. En esta ocasión, el brote está causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna o tratamiento aprobado.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.