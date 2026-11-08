Evacuan la sede de Caracol Radio en Bogotá tras una alerta de las autoridades sobre un posible atentado

Sede de Caracol Radio - WIKIPEDIA

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La emisora colombiana Caracol Radio ha informado de que las autoridades del país les han alertado sobre el riesgo de un posible atentado de grupos armados ilegales contra sus instalaciones y las de otros medios de comunicación del país, por lo que han evacuado a todos sus trabajadores de su sede en Bogotá.

"En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros periodistas, colaboradores y visitantes", han anunciado a través de una noticia en su propia página web.

Asimismo, han afirmado que su compromiso sigue siendo el de "informar a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad" pese a que dicha labor "exige garantías".

"Cumplir esa labor exige garantías para quienes trabajan cada día al servicio del derecho ciudadano a estar informados. Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza, seguiremos acompañando al país", han concluido.

La defensora del pueblo, Iris Marín, ha expresado su "preocupación" por la "gravedad" de la situación, "rechazando cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa". Por el momento, ninguna otra autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido.