Evo Morales denuncia el "chantaje" de EEUU, que amenaza con bloquear la financiación internacional a Bolivia

Publicado 02/12/2018 23:26:26 CET

LA PAZ, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha denunciado este domingo el "amedrentamiento" y "chantaje" de Estados Unidos, que amenaza con restringir la financiación internacional a Bolivia a causa de la presunta ausencia de medidas para combatir la trata de personas y el trabajo infantil.

"Anteayer escuchamos en los medios de comunicación: Estados Unidos dice, por algunos temas (...), ahora organismos internacionales no van a financiar al Gobierno boliviano. Otro amedrentamiento, otro chantaje", ha afirmado Morales durante un acto en Oruro recogido por la agencia de noticias boliviana ABI.

El mandatario boliviano ha advertido de que esta es una muestra de lo que ocurrirá en la campaña electoral para las elecciones de 2019. Sin embargo, ha argumentado que la nacionalización de los hidrocarburos, decretada por su Gobierno en 2006, le ha permitido a Bolivia alejar el fantasma del sometimiento y dependencia económicas.

"¿No habrá cooperación de Estados Unidos? No somos un Estado mendigo ni limosnero. No voy a estar estirando la mano, como alguien decía, esperando extender la mano. Se acabó, gracias a la lucha del pueblo boliviano", ha apuntado.

Morales ha recordado así cómo el secretario de Estado Colin Powell comparaba en 2002 a Morales --entonces líder los sembradores de coca y otros productos agrícolas de Chapare y candidato presidencial-- con Usama bin Laden y los talibán.

"Pero repasemos nuestra historia. El 2002, cuando era candidato por primera vez a la Presidencia, ¿qué decían? 'Evo Morales es el Bin Laden andino, los cocaleros los talibán'", un argumento "para amedrentar al pueblo boliviano", ha añadido.

Igualmente ha recordado cómo el entonces embajador de Estados Unidos en La Paz, Manuel Rocha, advirtió antes de las elecciones de 2002 de que el voto por Morales implicaría la supresión de la ayuda bilateral de Washington a la balanza de pagos y la lucha antidroga, estimada en ese año en 120 millones de dólares.

"¿Qué dijo el embajador de Estados Unidos Manuel Rocha? 'Si Evo es presidente no va a haber cooperación ni inversión'. ¡Qué mentira! ¿Cuánto era la inversión en 2005? Un poquito más de 600 millones de dólares en toda Bolivia. Este año ¿cuánto se ha programado? Más de 8.000 millones de dólares. ¿Qué nos decían? Que no iba a haber inversión, dijeron que no va a haber cooperación. La Unión Europea sigue cooperando, de manera incondicional", ha añadido.