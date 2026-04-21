Un ex alto funcionario critica a Starmer por seguir con el nombramiento de Mandelson pese al riesgo reputacional

Archivo - El exsubsecretario de Exteriores británico Olly Robbins - Dominic Lipinski/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exsubsecretario de Exteriores británico Olly Robbins ha criticado este martes la decisión del primer ministro, Keir Starmer, de continuar con el polémico nombramiento de Peter Mandelson como embajador de Reino Unido en Estados Unidos pese a una primera investigación llevada a cabo por la oficina de gabinete que revelaba posibles riesgos reputacionales si continuaba con el proceso.

"Siento pena de que las (primeras) diligencias, que según tengo entendido revelaron graves riesgos para la reputación, no influyeran en el juicio del primer ministro", ha señalado Robbins, recientemente despedido en el marco de la polémica, ante una comisión de Exteriores de la Cámara de los Comunes.

Robbins se convirtió en cabeza de turco la semana pasada tras la enésima polémica por el nombramiento de Mandelson como representante de la legación británica en Estados Unidos, al conocerse que Exteriores dio luz verde a la designación sin contar con el escrutinio de seguridad. Posteriormente Starmer se ha desmarcado del caso insistiendo en que nadie del Gobierno recibió la noticia de que Mandelson había fallado esta evaluación.

Frente a la comisión parlamentaria, el ex alto cargo ha asegurado que Starmer debería haber paralizado el proceso de nombramiento incluso antes de que empezara la evaluación de seguridad llevada a cabo por el departamento de Verificación de Seguridad Nacional (NSV), que en la última semana ha puesto contra las cuerdas al primer ministro.

El exsubsecretario británico también ha diferido de la postura de Starmer y ha señalado que no informó de la decisión tomada por el departamento porque, en virtud del sistema, el proceso debía permanecer "confidencial". "No creo que tuviera la obligación de hacerlo. Creo firmemente que tenía la obligación de no hacerlo", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que los responsables de tomar esa decisión eran personas "totalmente profesionales". "Les preocupa profundamente la seguridad nacional. Tienen una de las funciones de seguridad más estrictas del gobierno, dada la situación de ataque que estamos viviendo. Confié en su criterio y lo respaldé", ha argüido.

"Si empezara a compartir esa carga con otros y dijera 'esto es un poco complicado, pero creo que podemos manejarlo', lo que estaría haciendo es delegar esa responsabilidad; la responsabilidad, en última instancia, recaía sobre mí", ha señalado.

Robbins ha informado así de que no vio la documentación que manejaba el departamento, si bien sí tuvo una reunión en la que se le informó de que el caso de Mandelson era problemático pese a que los riesgos identificados en el informe no guardaban relación con sus lazos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Entonces, sí consideró la posibilidad de solicitar la información relativa al informe. "Se habló de ello en mi nombre con la oficina del gabinete, que me indicó que necesitaba un justificante de seguridad nacional para consultar dicha documentación y eso coincide plenamente con mi comprensión del sistema", ha esgrimido.

DENUNCIA UN CLIMA DE PRESIONES

Igualmente, el alto cargo dimitido ha denunciado un "clima de presiones" y "cierto desdén" en el proceso, alegando que desde Downing Street existía la expectativa de que Mandelson debía estar en Estados Unidos "lo antes posible" y que no había interés como tal en la evaluación, sino en cuándo se podría obtener el visto bueno.

"El primer ministro había anunciado que Mandelson era su candidato sin matices. El Gobierno británico había solicitado la aprobación, el proceso diplomático formal para que un gobierno anfitrión acepte a un candidato (...) Se le había dado acceso al edificio. Se le había dado acceso a información de baja clasificación", ha relatado.

Temía que si se daba marcha atrás al nombramiento esto pudiera haber creado tensiones con la administración entrante de Donald Trump, ha indicado el exsubsecretario. "Si bien existía un ambiente de presión, el departamento siguió rigurosamente el proceso y, francamente, según tengo entendido, lo hicimos a pesar de que algunos en el Gobierno creían que no era un proceso que debiéramos seguir", ha expresado.

Su testimonio se produce después de que Starmer calificara ante la Cámara de los Comunes de "desconcertante" que funcionarios del Ministerio de Exteriores le ocultaran tanto a él como al entonces titula de la cartera de Exteriores David Lammy que el exembajador no había superado una evaluación de seguridad sobre sus antecedentes personales, financieros y profesionales.

Mandelson, exministro para Irlanda del Norte y también extitular de la cartera de Finanzas durante el mandato de Tony Blair, fue destituido de su cargo diplomático en septiembre de 2025 tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que le vinculaban con Epstein y decidió dejar el Partido Laborista a principios de febrero.