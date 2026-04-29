La ex fiscal general de EEUU Pam Bondi comparecerá ante una comisión del Congreso de EEUU en mayo por el caso Epstein

Archivo - La exfiscal general estadounidense Pam Bondi - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los republicanos de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han asegurado este miércoles que la exfiscal general Pam Bondi comparecerá dentro de un mes para ofrecer su testimonio sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Todo esto es puro teatro y completamente innecesario. Han estado muy felices dándole carta blanca a los Clinton durante meses. Hemos logrado asegurar la comparecencia de Bondi para el 29 de mayo", han indicado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Esto se produce tan solo horas después de que los demócratas de la comisión anunciaran que iban a presentar una moción por desacato contra Bondi por negarse a "cooperar" con la investigación lanzada sobre Epstein, si bien parece que por el momento han paralizado la medida a la espera de que finalmente se presente a la citación.

"No nos parece aceptable que haya optado por no presentarse a su declaración programada ante la comisión mediante una citación. Han transcurrido dos semanas desde que se negó a presentarse a su declaración", ha expresado en declaraciones a la prensa el representante demócrata Robert Garcia.

Bondi fue forzada a dimitir por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una polémica audiencia a mediados de febrero en la comisión judicial de la Cámara en la que pidió perdón a las víctimas, pero solo por el sufrimiento que les produjo Epstein y no por la filtración de datos personales en los miles de documentos publicados por el Departamento de Justicia relativos al caso.

En dicha audiencia, trató de desvincular al inquilino de la Casa Blanca del escándalo de Epstein a raíz de la publicación de varios archivos del FBI --con testimonios no verificados-- que apuntaban a presuntas violaciones cometidas por el magnate, entre ellas una acusación de abuso sexual por parte de una menor de 13 años.

Los demócratas aprovecharon para cargar contra Bondi por la difusión de correos electrónicos, direcciones y fotografías de desnudos de las víctimas, exigiendo responsabilidades a Bondi y llegando a acusarla de mentir "bajo juramento" ante el Congreso.