El ex primer ministro Alexis Tsipras registra oficialmente su nuevo partido, la Alianza de la Izquierda Griega

Alexis Tsipras, el ex primer ministro de Grecia. - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Alexis Tsipras, el ex primer ministro de Grecia y antiguo líder de la Coalición de la Izquierda Radical, conocida como Syriza, ha registrado formalmente este jueves su nuevo partido, la Alianza de la Izquierda Griega (ELAS), ante el Tribunal Supremo, donde se ha mostrado optimista con su regreso a la política tras tres años de ausencia.

El político griego, que espera que la reaparición sea "útil" para el país, ha afirmado que los principios fundamentales de la alianza son la "democracia y la justicia". "Sin justicia la democracia degenera y la justicia no puede funcionar sin una democracia fuerte", ha apuntado.

Tras meses de especulaciones sobre su posible regreso al mundo de la política, Tsipras finalmente ha dado un paso al frente en un intento por disputar el poder al Gobierno del actual primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis.

Tsipras ha acudido a la sede del Tribunal Supremo acompañado por la jueza, ya retirada, Maria Lepenioti --quien presidió el juicio contra el partido neonazi griego Amanecer Dorado-- y su nuevo equipo de comunicación.

Para registrar un nuevo partido en Grecia es necesario contar con al menos la firma de 200 ciudadanos griegos con derecho a voto, los cuales deben presentarse posteriormente ante la corte, según informaciones del diario 'Kathimerini'.

A principios de este mes, Tsipras presentó un manifiesto político sobre qué medidas debe adoptar la izquierda griega para volver al Gobierno, un documento que fue presentado por un grupo de trabajo del instituto que lleva su nombre. Este manifiesto busca aunar las "tres tendencias principales dentro de la izquierda: los verdes, los socialdemócratas y la izquierda radical".

Tsipras fue elegido primer ministro en enero de 2015, en el punto álgido de la crisis financiera griega, con la promesa de poner fin rápidamente a las impopulares medidas de austeridad impuestas por los acreedores internacionales que mantenían al país a flote con préstamos de rescate.