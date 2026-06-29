La ex primera ministra Sheij Hasina prevé regresar este año a Bangladesh a pesar de la pena de muerte

Archivo - Imagen de archivo de la ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina. - Picture Alliance / Tobias Hase/D / Dpa - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina ha afirmado este lunes que prevé regresar a su país desde India, donde se encuentra exiliada tras ser condenada a la pena de muerte por crímenes contra la humanidad cometidos durante la cruenta represión de las protestas de julio y agosto de 2024, que le costó la vida a 1.400 personas y finalmente provocaron su caída después de quince años de mandato.

En una entrevista con la cadena de televisión india NDTV, ha asegurado que volverá este año y ha hecho hincapié en que su formación, la Liga Awami, cuyas actividades se encuentran prohibidas en el marco de la Ley Antiterrorista, "no es una mera organización sino una fuerza". "Cualquier ataque contra las minorías es un ataque contra la independencia de Bangladesh", ha resaltado.

"Mi regreso no es una cuestión que responda a una ambición personal sino que está ligada a los derechos políticos del pueblo bangladeshí y a la restauración de la democracia y el Estado de Derecho. No hago política por el poder, la hago por el bienestar de la población y por el cumplimiento del sueño del padre fundador de la nación", ha afirmado en referencia a su propio padre, Mujibur Rahman, que fue primer presidente del país.

Hasina, que ha sido primera ministra en dos ocasiones --de 1996 a 2001 y de 2009 a 2024--, ha insistido en que el veredicto judicial en su contra "no forma parte de la Justicia" sino que es un movimiento "inconstitucional, ilegal y puramente político". "El aparato judicial ha sido instrumentalzado y utilizado para la venganza contra la Liga Awami", ha añadido.

"No le temo a la muerte. En 1975 perdí a mis padres, a mis hermanos y a casi toda mi familia. El 21 de agosto intentaron asesinarme con granadas. Se han tramado muchas conspiraciones contra mí. Pero, superando cada una de ellas, me mantuve al lado del pueblo de Bangladesh. Fui elegida primera ministra cinco veces por voto popular y trabajé por lograr un desarrollo sin precedentes para el país", ha explicado.

"Casi toda mi vida ha estado ligada al pueblo de Bangladesh, a la Liga Awami, a la lucha democrática y al desarrollo de Bangladesh. Por eso, quiero decirlo claramente: superando todos los obstáculos y todas las conspiraciones, regresaré a mi país este año", ha recalcado.

UN GOBIERNO "ILEGAL" Y UNAS ELECCIONES "FRAUDULENTAS"

La exmandataria, de 77 años, ha sufrido varios ataques y numerosas amenazas y en todo caso ha asegurado que su partido "no depende de los fracasos ni de las debilidades de nadie". "La Liga Awami forja su propio camino junto al pueblo. Siempre hemos contado con el apoyo popular. Con esa fuerza, cuando estábamos en el gobierno, trabajamos incansablemente para mejorar la vida de la gente. Las fuerzas anti-Bangladesh derrocaron a la Liga Awami del poder estatal mediante un movimiento de conspiración meticulosamente diseñado, engañando a un sector de la población", ha asegurado.

"A pesar de todos sus esfuerzos", ha dicho, "no lograron borrar a la Liga Awami del corazón del pueblo". "Bajo el gobierno interino ilegal, inconstitucional y de ocupación liderado por Muhamad Yunus, y ahora bajo el gobierno del BNP formado mediante elecciones fraudulentas, la gente está viendo la realidad con sus propios ojos", ha proseguido, tras describir al premio Nobel de la Paz y ex primer ministro de transición como un "usurpador".

En este sentido, ha lamentado que "no haya democracia, ni Estado de Derecho, ni seguridad". "La economía se ha debilitado. Las minorías son atacadas. El extremismo se está extendiendo. Los líderes y activistas de la Liga Awami se enfrentan a una persecución estatal inimaginable. La gente sabe comparar. Entienden que cuando el partido está en el Gobierno, el país tiene estabilidad, desarrollo y seguridad para la vida y los bienes de las personas", ha argumentado.

En cuanto a su capacidad organizativa, "conocemos a la perfección todos los entresijos de la política bangladeshí". "Este partido dio origen a Bangladesh. Hemos liderado todos los movimientos democráticos del país. La capacidad de convertir el apoyo y las aspiraciones del pueblo en realidad política forma parte de la esencia de la Liga Awami. El oro se purifica en el fuego. De la misma manera, la opresión y la persecución por parte de los gobernantes fortalecen al partido día a día", ha declarado.

Por ello, ha recalcado que la recuperación política "no depende del favor de ningún Gobierno, sino del pueblo". "Mediante una prohibición ilegal impidieron que la Liga Awami participara en unas elecciones fraudulentas. Puede que hayan cerrado las oficinas del partido y puede que hayan echado por tierra temporalmente sus actividades políticas, pero no han logrado borrar a la Liga Awami del corazón de la gente. Por eso, la Liga Awami ya ha comenzado a resurgir", ha subrayado.

"A pesar de la tortura y la represión ejercidas por las fuerzas del orden, diariamente se realizan marchas en apoyo de la Liga Awami en diferentes distritos, upazilas, uniones y localidades de todo el país. Junto a los militantes y simpatizantes de la Liga Awami, la gente común se une espontáneamente a estas marchas. Madres acompañan a sus hijos, brindándoles ánimo y apoyo. Estas son señales de que la Liga Awami está resurgiendo", ha zanjado.