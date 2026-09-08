El exboxeador Manny Pacquiao asume como secretario de la Comisión Nacional contra la Pobreza de Filipinas

Archivo - Manny Pacquiao, durante su campaña electoral en 2022. - Maverick Asio/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exsenador y exboxeador conocido mundialmente Manny Pacquiao ha asumido este martes como nuevo secretario de la Comisión Nacional contra la Pobreza (NAPC, por sus siglas en inglés), y de esta forma coordinará la oficina gubernamental que aplica la agenda social del Ejecutivo del presidente Ferdinand Marcos Jr.

Tras presentar oficialmente juramento ante el presidente filipino, Pacquiao ha tomado posesión para estar al frente de la comisión que coordinará los programas de reducción de la pobreza entre las unidades de gobierno nacional y local y el sector privado, igualmente supervisará la implementación, recomendará medidas políticas y garantizará la participación de todos los sectores en la formulación de políticas.

La institución supervisa y recomienda medidas sobre todo lo relacionado con los programas de reforma social y reducción de la pobreza, así como con la asignación de recursos, según recoge la agencia de noticias estatal, PNA.

"Su nombramiento llega en un momento muy oportuno, ahora que la Administración está impulsando una mayor reducción de la incidencia de la pobreza, y la NAPC, con la dirección adecuada, podría contribuir aún más a alcanzar los objetivos de reducción de la pobreza", ha afirmado el asesor presidencial para la Reducción de la Pobreza, Larry Gadon.

Boxeador de talla mundial, una vez se retiró del deporte inició su carrera política en Filipinas donde pasó por la Cámara de Representantes, desde 2010 a 2016 y posteriormente fue elegido senador hasta 2022. Entonces renunció a la reelección para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales bajo su propio partido, el Movimiento Campeón del Pueblo (MCP).

En todo caso se quedó lejos del triunfo electoral, al obtener un 6,8% de los votos y quedar en tercera posición, ante el claro liderazgo electoral de Ferdinand Marcos Jr., quien se hizo claramente con los comicios con el 58,77% de los votos.