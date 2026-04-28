El exjefe de gabinete de Starmer pide perdón por el nombramiento de Mandelson como embajador en EEUU

Archivo - Morgan McSweeney, el que fuera jefe de gabinete del primer ministro, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Ioannis Alexopoulos

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Morgan McSweeney, el que fuera jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido perdón este martes ante una comisión parlamentaria y ha reconocido su error por confiar en el exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson pese a sus lazos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Lamento si esta controversia ha contribuido a causar más daño o angustia. He dedicado gran parte de mi vida laboral, en cada puesto que he ocupado, a intentar hacer de este país un lugar más justo, fuerte y próspero", ha señalado ante una comisión de Exteriores.

McSweeney ha sostenido ante los diputados que recomendó a Mandelson para el puesto basándose en que su "experiencia, relaciones y habilidades políticas" podrían ser de interés en Estados Unidos en "un momento crucial" debido a las tensiones del Gobierno liderado por Starmer con la Administración Trump.

"Ese criterio fue un error. Lo que no hice fue supervisar la investigación de seguridad, pedir a funcionarios que ignoraran los procedimientos, solicitar que se omitieran pasos o comunicar, explícita o implícitamente, que las evaluaciones debían aprobarse a toda costa", ha esgrimido, reiterando además que la decisión final recaía en el primer ministro.

McSweeney ha reiterado así que cometió "un grave error de juicio". "Aconsejé al primer ministro que apoyara dicho nombramiento y me equivoqué al hacerlo (...) Presenté mi dimisión porque creo que la responsabilidad debe recaer sobre quienes cometen errores graves", ha expresado, alegando que si bien Mandelson era una persona de confianza, no le consideraba un "mentor".

En este sentido, ha afirmado que Mandelson no era "un héroe" al que estuviera tratando de conseguir trabajo, sino que pensó que "sus habilidades como comisario europeo" podían haber ayudado al Gobierno de Reino Unido a lograr un acuerdo comercial con la Unión Europea.

"La relación que, según entendí, tenía con Epstein no era una amistad cercana. En aquel momento, lo interpreté como que era un simple conocido, algo por lo que estaba arrepentido y por lo que pidió disculpas. Lo que se ha descubierto desde entonces es muchísimo peor de lo que esperaba", ha admitido.

Por otro lado, ha asegurado que los funcionarios no tenían un "plan de contingencia" en caso de que el proceso fracasase. "Siempre fuimos conscientes de que alguien (cualquier candidato) podía no superar la evaluación de seguridad", ha argüido.

Mandelson, exministro para Irlanda del Norte y también extitular de la cartera de Finanzas durante el mandato de Tony Blair, fue destituido de su cargo diplomático en septiembre de 2025 tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que le vinculaban con Epstein y decidió dejar el Partido Laborista a principios de febrero.