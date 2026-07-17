El exlíder del DUP Jeffrey Donaldson recurre su condena por violación y agresión sexual

Archivo - El ex líder del DUP, Jeffrey Donaldson. - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exlíder del Partido Unionista Democrático (DUP) norirlandés Jeffrey Donaldson ha decidido recurrir sus condenas tras ser declarado culpable de 18 cargos, entre ellos 13 de agresión sexual, uno por violación y otros cuatro por indecencia grave.

Según adelanta la cadena británica BBC, el equipo jurídico del ex político norirlandés ha presentado la documentación pertinente ante el Tribunal de Apelación de Belfast, en un intento de que se anulen los veredictos de culpabilidad de 18 cargos, de los que todavía se encuentra a la espera de conocer las penas.

"Puedo confirmar que esta tarde he presentado, en nombre de Jeffrey Donaldson, el escrito de apelación ante la oficina correspondiente del Tribunal de Apelación", ha informado el abogado de Donaldson, John McBurney, en un breve comunicado.

En todo caso, se espera que antes llegue la sentencia por el juicio, mientras que la apelación se decidirá semanas después, probablemente durante el mes de septiembre.

Los hechos implican a dos presuntas víctimas y habrían ocurrido entre 1985 y 2006. En este caso, también se juzgaba a la mujer del exlíder unionista, Eleanor Donaldson, por supuestamente participar en el encubrimiento de los abusos que se le imputan a su marido y, aunque fue declarada culpable de varios delitos, por razones de salud mental no será enviada a prisión.