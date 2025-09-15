El exluchador Conor McGregor se retira de la carrera por la Presidencia de Irlanda

Archivo - El exluchador Conor McGregor llega al juicio contra él por agresión sexual en Dublín, Irlanda - Niall Carson/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 15 Sep.

El exluchador irlandés Conor McGregor, estrella de las artes marciales mixtas, ha anunciado este lunes su retirada de la carrera para presentarse a las elecciones presidenciales del próximo 24 de octubre, menos de dos meses después de ver ratificada en los tribunales una condena en un juicio civil por violación.

"No ha sido una decisión fácil, pero sí es la correcta en este momento de mi vida", ha explicado McGregor, quien ha defendido los supuestos logros de esta "primera aventura". "No es el final, sino el principio de mi carrera política", ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.

El antiguo deportista aún estaba en proceso de garantizarse la nominación, ya que la normativa establece que la candidatura a la Presidencia requiere del aval de al menos 20 diputados o cuatro autoridades locales.

"Irlanda ha cambiado radicalmente en los últimos años, pero sigue sin embargo constreñida por la camisa de fuerza de una Constitución desactualizada y respaldada por los principales partidos, que la aprovechan para impedir unas elecciones presidenciales verdaderamente democráticas", ha dicho McGregor.

En este sentido, ha asegurado que "sólo los candidatos aprobados por la clase dirigente pueden estar en las papeletas", lo cual supone, según su criterio, "un déficit democrático contrario a la voluntad del pueblo irlandés". De cara a futuro, ha prometido que seguirá trabajando para dar voz a "los irlandeses patriotas".

El exluchador se siente artífice de "una movilización en favor de un cambio positivo" frente a la "caza de brujas" de la que responsabiliza tanto a la clase política como a los medios, si bien en su mensaje no ha aludido explícitamente a la condena civil contra él.

McGregor perdió a finales de julio el recurso que había presentado contra una sentencia emitida en noviembre de 2024 y que le condenaba a pagar 250.000 euros a una mujer a la que había agredido sexualmente a finales de 2018 en un hotel de Dublín.