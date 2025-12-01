Un exmilitar británico acusa a las fuerzas especiales desplegadas en Afganistán de cometer "crímenes de guerra"

Archivo - Imagen de archivo de militares británicos desplegados en Afganistán. - Europa Press/Contacto/Nelvin C. Cepeda - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un antiguo alto cargo de las Fuerzas Especiales de Reino Unido ha acusado a los militares desplegados en Afganistán de cometer "crímenes de guerra", como la ejecución extrajudicial de "sospechosos", cuando se encontraban en el territorio como parte de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos.

El individuo, identificado únicamente como N1466, ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia durante una investigación independiente abierta por solicitud del Ministerio de Defensa británico después de que la cadena de televisión BBC emitiera un reportaje en el que apuntaba a que al menos 54 personas habían muerto durante la guerra de Afganistán hace un década en "circunstancias sospechosas".

Así, ha indicado que dos exmilitares de alto rango de las fuerzas especiales británicas habrían "eliminado pruebas de posibles crímenes de guerra cometidos por el Servicio Aéreo Especial (SAS)", según recoge un documento publicado por la propia comisión de investigación.

El testigo ha señalado que mostró "indicios suficientes" que apuntaban a un "comportamiento criminal" por parte de las fuerzas británicas y que informó al entonces director de las fuerzas especiales en el año 2011. Según ha explicado, este superior "claramente sabía que había un problema en Afganistán y no hizo nada al respecto".

"Seré claro. Estamos hablando de crímenes de guerra, de ejecutar a detenidos con el pretexto de que había actuado con violencia contra los militares. Estoy siendo muy franco llegados a este punto, pero así me sentí en aquel momento", ha asegurado, según el documento.

Las declaraciones de N1466 son significativas porque es el oficial de mayor rango en afirmar que existen pruebas de estos supuestos crímenes de guerra que habrían sido encubiertas por el propio SAS.

En este sentido, ha confirmado que los altos cargos sobre el terreno "no enviaron información sobre estas acusaciones la Real Policía Militar de Reino Unido a pesar de que la legislación británica obliga a los comandantes a informar de cualquier posible delito cometido por militares de menor rango.