El exministro conservador británico Nadhim Zahawi se une al partido de Farage

El exministro británico Nadhim Zahawi ha anunciado este lunes que se ha unido al partido populista Reforma, liderado por Nigel Farage, alegando que Reino Unido "está roto" y que el país "necesita" un gobierno de esta opción política.

"Hoy me he convertido en el miembro más nuevo de Reforma, porque Reino Unido está roto y Nigel Farage es la única persona capaz de construir el equipo para arreglarla", ha manifestado a través de redes sociales, quién ocupara varias posiciones ministeriales entre 2018 y 2023 en distintos gobiernos 'tories'.

Zahawi ha recordado que nació en la capital iraquí, Bagdad, y que, junto a su familia, llegó a las costas británicas cuando era un niño, cargado de "esperanza y determinación", sabiendo que "esta nación era la más civilizada del mundo".

Sin embargo, ha alegando que ahora "nada funciona: no hay crecimiento, hay delincuencia en las calles", mientras que ha considerado que hay "una avalancha de migración ilegal que, en cualquier otro lugar del mundo, constituiría una emergencia nacional".

Así, ha aseverado que ha decidido tomar esta decisión, que ha descrito como "correcta", porque el país europeo "realmente necesita a Nigel Farage como primer ministro". "Le he visto trabajar con líderes mundiales. Cuando necesita contraatacar, contraataca. Escucha a sus aliados y trabaja con ellos, tiene esa seriedad y respeto", ha dicho.

Por su parte, Farage ha dado una "cálida bienvenida" a Zahawi, en un breve mensaje publicado en redes sociales y en el que ha destacado que se trata de "un hombre de negocios exitoso que llegó a la cima de la política y sabe cómo hacer las cosas".

Zahawi, que fue diputado, ha ocupado varias posiciones ministeriales entre 2018 y 2023, bajo los gobiernos conservadores de Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak. Fue presidente del Partido Conservador (2022-2023), pero le destituyeron por infringir al Código Ministerial, y dirigió el programa de vacunación al comienzo de la pandemia de la COVID-19.