El exministro de Defensa Benny Gantz afirma que el Gobierno israelí busca "el caos" en Cisjordania

El líder opositor del Partido Unidad Nacional de Israel, Benny Gantz, ha declarado este martes que varios miembros del ultraderechista Gobierno de coalición liderado por Benjamin Netanyahu "apoyan" el caos en los territorios palestinos.

El también exministro de Defensa israelí ha sostenido que el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich "quiere provocar otra Nakba palestina", término árabe que significa "catástrofe" y hace referencia al éxodo palestino provocado por la creación del Estado de Israel en 1948, momento en el que más de 700.000 personas se vieron desplazadas de sus hogares al ver destruidas más de 500 aldeas y localidades en la Palestina histórica.

"Desde su perspectiva, una escalada es algo bueno, establecer asentamientos en las partes más pobladas de Judea y Samaria es algo bueno, desmantelar la Autoridad Palestina es algo bueno", ha dicho Gantz refiriéndose a Cisjordania mediante sus nombres bíblicos, en una entrevista recogida por el periódico 'Times of Israel'.

Gantz ha reaccionado al episodio de violencia ocurrido este domingo en la localidad cisjordana de Huwara, en el que decenas de colonos israelíes mataron a un palestino, hirieron a más de un centenar de civiles y quemaron decenas de casas y coches. El exministro ha señalado que el incidente era un riesgo para Israel y ha criticado el apoyo de algunos miembros del Gobierno a los colonos.

"No es correcto, no representa nuestros valores, no es correcto para nuestra estrategia, no es correcto legalmente", ha aseverado Gantz. "Estoy realmente molesto por el respaldo que ha recibido esto de algunas personas en la política, que en lugar de calmar las cosas, han salido con antorchas", ha agregado, considerando que "no es así como debería actuar un liderazgo responsable".

"Así no es como actúa un país avanzado, así no es como actúa un país respetuoso con la ley", ha añadido, indicando que algunos de los legisladores de extrema derecha estaban tratando deliberadamente de evitar una solución de dos estados.

Por ello, Gantz ha culpado al actual primer ministro: "Hay una persona que me perturba más que nadie, ese es Netanyahu. Está en la cabeza de este sistema. (...) Él los ha mandado allí, les está dando respaldo, es el responsable de este deterioro", ha manifestado, según ha recogido el citado diario.

"El problema no es Smotrich, ni (el ministro de Seguridad Nacional, Itamar) Ben Gvir ni (el parlamentario israelí, Zavika) Fogel. El problema es Netanyahu. Está dejando que el sistema se desmorone", ha reiterado. "Todo esto es responsabilidad de Netanyahu y no de sus emisarios", ha declarado.

Fogel expresó este lunes su respaldo al ataque en Huwara, indicando que la localidad, cerrada y quemada, es "lo que quiere ver", sosteniendo que "las aldeas deben ser quemadas si el Ejército no actúa".