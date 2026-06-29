El exministro de Energía de Ucrania acusado en el caso 'Midas' sale de prisión al pagar 2,9 millones de euros

Archivo - German Galushchenko, exministro de Energía de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania ha confirmado este lunes la liberación del exministro de Energía German Galushchenko tras pagar la fianza de 150 millones de grivnas (2,9 millones de euros) que se le impuso como cautelar, en el marco del caso 'Midas', el mayor escándalo de corrupción desde la invasión rusa.

Hace unos días, este mismo tribunal había prorrogado el arresto provisional de Galushchenko al menos durante dos meses más, pero redujo la fianza de 200 millones de grivnas (3,9 millones de euros) hasta estos 150 millones.

Galushchenko fue detenido el 15 de febrero de este año cuando intentaba salir del país por lavado de dinero y pertenencia a grupo criminal, después de dimitir como ministro de Justicia, cargo que ocupaba cuando se destapó esta entrega de sobornos a gran escala y en cuyo epicentro está la energética estatal Energoatom.

Al frente de esta trama se encuentra Timur Mindich, prófugo y copropietario de Kvartal 95, la productora fundada junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su etapa de humorista, antes de saltar a la política. Todo estalló en un momento en el que Kiev intentaba convencer a sus socios de que luchaba contra la corrupción después de varios casos en el seno de la cartera de Defensa.

Mindich ejercía como máximo responsable de un entramado que cobraba sobornos por valor de 90 millones de euros a los contratistas de Energoatom, la operadora estatal de las plantas nucleares del país, para proteger y reforzar la seguridad de las instalaciones en medio de los ataques rusos.

Varias personas del círculo más cercano de Zeleski han sido señaladas por estos hechos, entre ellos quien fuera su influyente jefe de Gabinete, Andri Yermak, quien tras pasar apenas cuatro días en prisión durante el mes de mayo, salió en libertad al pagar una fianza de 140 millones de grivnas (2,7 millones de euros).

Yermak fue detenido en el marco de la operación 'Dinastía', una derivada del caso 'Midas', ante las sospechas de ser parte de un grupo organizado para blanquear fondos de hasta 8,9 millones de euros procedentes de estos sobornos en el sector energético a través de la construcción de viviendas de lujo a las afueras de Kiev.

Este mismo lunes, el Tribunal Superior Anticorrupción ha rechazado la petición de la defensa de Yermak de retirarle la tobillera electrónica.