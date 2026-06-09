La explosión de un coche bomba en las afueras de Moscú deja un muerto

Imagen del lugar donde se produjo la explosión de un coche en la calle Koldunova, en Balashikha, a las afueras de Moscú. - Europa Press/Contacto/Galina Sinitsyna

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto, el conductor, tras la explosión de un coche bomba en la localidad de Balashija, en las afueras de Moscú, en un episodio que ya investiga el Comité de Investigación de Rusia.

En concreto, el foco está puesto en la explosión de un BMW X3 explotó al pasar junto a un edificio de apartamentos en el distrito Aviatory de Balashija. Según informa la agencia de noticias rusa TASS, el conductor sufrió múltiples lesiones y terminó falleciendo en el lugar de los hechos.

Las autoridades que llevan a cabo la investigación ha indicado que distintos equipos técnicos están inspeccionando el lugar del incidente. "En los próximos días se llevarán a cabo una serie de exámenes forenses necesarios, incluidos análisis médicos y de explosivos", han indicado, según recoge la agencia.

En el pasado, Ucrania ha empleado coches bomba para matar a altos cargos del Ejército de Rusia, una práctica también empleada por Moscú que en enero de este año hirió a un militar ucraniano por la explosión de un vehículo en la capital ucraniana, Kiev.