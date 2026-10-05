La exporatavoz de la Casa Blanca ficha como colaboradora por la cadena conservadora Fox News

Karoline Leavitt. - Bob Daemmrich / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exportavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt pasará a trabajar para la cadena de televisión estadounidense Fox News, de tendencia conservadora, como colaboradora tal y como ha anunciado este lunes la directora ejecutivas del canal, Suzanne Scott.

Está previsto que Leavitt se sume a Fox News a partir del 1 de noviembre, cuando comenzará a aparecer en diversos programas de televisión. "La experiencia directa de Karoline en la Casa Blanca y en la campaña presidencial le otorga una comprensión única del panorama político actual", ha afirmado Scott.

Así, ha señalado que aportará una "perspectiva auténtica y aguda" a las plataformas de la cadena, mientras que la propia Leavitt ha dicho sentirse "preparada para comenzar esta nueva etapa".

"Espero compartir mi perspectiva única, fruto de mi experiencia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, así como la energía y la franqueza que caracterizaron mi gestión, con los millones de espectadores de Fox a través de sus diversas plataformas", ha subrayado.

Leavitt dejó su cargo en la Casa Blanca en agosto tras haber hecho historia como la portavoz más joven. Hasta ahora, la Administración no ha nombrado oficialmente a un sustituto o sustituta definitivo.