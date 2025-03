El expresidente de Colombia Andrés Pastrana denuncia que está retenido en el aeropuerto de Luanda, en Angola

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana (1998-2002) ha denunciado este jueves que se encuentra retenido en el aeropuerto de la capital de Angola, Luanda, junto a una delegación integrada poar líderes políticos internacionales.

Así lo ha confirmado el exmandatario en su perfil oficial en redes sociales, donde ha detallado que junto a él viajaban "un grupo de políticos" invitados por la Fundación Brenthurst y la Internacional Demócrata de Centro que él mismo preside.

Por el momento las autoridades angoleñas no se han manifestado al respecto, lo que ha despertado preocupación entre la prensa colombiana, que especula los posibles motivos que han llevado a las autoridades angoleñas a retener al expresidente.

La revista 'Semana' ha publicado unas conversaciones con Patrana en las que el expresidente colombiano afirma que está "en un cuartico encerrado" y que no tiene "ni idea" de por qué le retienen. "Nadie me dice nada ni me explican por qué no me dejan avanzar", ha dicho.