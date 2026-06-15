El expresidente colombiano César Gaviria evoluciona favorablemente de una cirugía abdominal

Archivo - César Gaviria, expresidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/LucĂ�ÂŤA Godinez - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente colombiano César Gaviria (1990-1994) se encuentra hospitalizado en Bogotá desde hace una semana tras someterse a una cirugía abdominal, de la que se recupera satisfactoriamente, explica el comunicado médico, saliendo así al paso de los rumores que habían circulado el domingo acerca de su fallecimiento.

Gaviria "se encuentra bajo manejo integra y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal. El paciente se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable", ha señalado la Fundación Santa Fe, en un último parte a petición de la familia del expresidente para acallar las habladurías.

"Los comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de su evolución y por expresa indicación de la familia", ha adelantado la clínica en una nota de la que se hacen eco los medios colombiano, aunque no da más detalles.

En 2013, Gaviria ya se sometió a otro procedimiento médico para implantarle un marcapasos debido a una alteración leve del ritmo cardíaco. Desde entones ha continuado con sus actividades. El expresidente colombiano continúa siendo una voz autorizada e influyente dentro del Partido Liberal.