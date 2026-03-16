El expresidente francés Nicolas Sarkozy vuelve a los tribunales por el juicio en apelación de la trama libia

Archivo - El expresidente francés Nicolas Sarkozy - Franck Fife/AFP/dpa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha vuelto este lunes a los tribunales en el marco de su juicio en apelación tras ser condenado en primera instancia a cinco años de prisión y a una multa de 100.000 euros por asociación delictiva en relación con los fondos recibidos para su campaña electoral en 2007 de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi.

En primera instancia, el Tribunal Penal de París declaró a Sarkozy culpable de asociación delictiva, si bien decidió absolverle de los cargos de corrupción pasiva, encubrimiento de malversación de fondos públicos y financiación ilegal. La Fiscalía, que apeló la totalidad de su condena, busca ahora que sea condenado por dichos cargos.

El expresidente se enfrenta a hasta diez años de prisión y está siendo juzgado junto a otros nueve acusados en el marco de la trama libia, entre ellos el exministro del Interior francés Claude Guéant, quien fuera jefe de gabinete de Sarkozy y condenado por asociación delictiva a seis años de prisión y una multa de 250.000 euros.

Durante el juicio, que está previsto que se prolongue hasta el próximo 3 de junio, declarará Christian Jacob, ministro de Funciones Públicas entre 2005 y 2007, así como Patrick Haimzadeh, exdiplomático en Trípoli, según han recogido los medios franceses.

La Justicia concluyó en primera instancia que Sarkozy había permitido a sus colabores más cercanos, entre ellos Guéant, ponerse en contacto en 2005 con Abdulá al Senussi, antiguo jefe de Inteligencia de Gadafi, para obtener apoyo financiero de cara a la campaña.

No obstante, los jueces determinaron entonces que no quedó demostrada la financiación libia de la campaña pese a un acuerdo suscrito en el año 2005 en virtud del cual la campaña de Sarkozy se benefició de la entrega de 50 millones de euros procedentes de Libia.

El expresidente, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, estuvo tres semanas entre rejas antes de ser puesto en libertad bajo supervisión judicial el pasado mes de noviembre. El antiguo dirigente conservador siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.