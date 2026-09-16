El expresidente libanés Michel Aoun denuncia "calumnias" en el marco del caso de la explosión del puerto de Beirut

Archivo - El expresidente libanés Michel Aoun - Kremlin Pool / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente libanés Michel Aoun ha presentado este miércoles una denuncia por "fabricación de bulos, calumnias y revelación de información confidencial", después de que en la víspera trascendiera que la Fiscalía había solicitado su inclusión en el proceso penal por la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020 que causó más de 200 muertos y 7.000 heridos, además de enormes daños materiales en la capital.

"Nos encontramos ante un grave menoscabo del buen funcionamiento de la justicia, un intento de tergiversar los hechos, ocultar a los verdaderos responsables y fabricar una condena mediática al margen del poder judicial", reza el escrito presentado por su abogado, Wadih Aql, y recogido por la agencia de noticias estatal NNA.

En esta línea, la defensa del exmandatario (2016-2020) ha considerado que la divulgación sobre la investigación de la tragedia --de la que se cumplieron seis años el pasado 4 de agosto-- busca "desviar la atención de los libaneses de su realidad y de su trágica situación social, económica y nacional, resultado de un fracaso político en la gestión de los asuntos del país y de su pueblo".

Así, ha descrito lo difundido de "rumores" y ha denunciado que su difusión "bajo el pretexto de 'filtraciones judiciales' extraídas del informe de la Fiscalía General de Apelación, no constituye una labor periodística legítima". "Si la filtración es cierta, existe la sospecha de revelación del secreto de la investigación; si no lo es, existe la sospecha de fabricación y difusión de noticias falsas", agrega el texto.

El letrado ha defendido que la "denuncia no se adelanta al veredicto judicial, sino que rechaza que la filtración se convierta en sentencia, que el rumor se transforme en una resolución presuntiva y que la desinformación se erija en supuesta verdad impuesta a la opinión pública".

Además, ha destacado que el expresidente y exgeneral libanés, de 92 años, "ha dedicado su vida (...) a defender Líbano y su soberanía, así como a los libaneses y su derecho a un Estado que los proteja preserve su dignidad".

"Optó por el Estado frente a la anarquía, por las instituciones frente al caos y por la ley frente al crimen (...) Cuando se produjo la explosión del puerto, fue el primero en acudir para velar por la sangre de los libaneses, en defensa de los derechos de las víctimas, y se mantuvo firme en su empeño por revelar toda la verdad y exigir responsabilidades a todos aquellos cuya culpabilidad quedara demostrada", ha asegurado.

Las explosiones estuvieron causadas por cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto de Beirut, principal punto de entrada de bienes y ayuda humanitaria, sin las medidas necesarias de seguridad al menos desde 2013. La investigación ha estado marcada por interferencias políticas y ha sido en enero del pasado año cuando el juez Tarek Bitar ha reanudado el proceso, llegando a citar a figuras como el ex primer ministro ministro Hassan Diab o el exfiscal Ghassan Oueidat, si bien este último ha seguido obstruyendo la investigación negándose a prestar declaración.