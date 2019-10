Facebook tendrá que pagar más de 250.000 euros por violar la protección de datos en Turquía

Publicado 03/10/2019 11:58:47 CET

ANKARA, 3 Oct. (Reuters/EP) -

Las autoridades de Turquía han impuesto una multa a Facebook de 1,6 millones de liras (256.300 euros) por violar la ley de protección de datos afectando a 300.000 personas, según ha dicho este jueves la Junta para la Protección de Datos Personales (KVKK).

Facebook se enfrenta a un proceso judicial en Estados Unidos iniciado por usuarios de la red social que denunciaron que la compañía permitió el acceso de terceras personas, entre ellas Cambridge Analytica, a sus datos personales.

Este jueves, el KVKK ha informado de su decisión de multar a Facebook después de que 280.959 ciudadanos turcos sufriesen el impacto de la brecha de privacidad y sus nombres, edades y lugar de nacimiento, entre otros datos, quedasen desprotegidos. No se sabe qué sucedió con los datos una vez liberados.

El organismo ha iniciado una investigación de la brecha en la seguridad después de que Facebook no informara a la junta sobre los errores en algunas de sus aplicaciones. "La junta ha averiguado que las medidas administrativas y técnicas dictadas por ley para prevenir esta brecha de datos no se habían tomado y ha multado a Facebook con 1.15 millones de liras (184.200 euros), por no cumplir con su responsabilidad con la protección de datos", ha explicado el KVKK.

El organismo ha impuesto otra multa de 450.000 liras (72.078 euros) a la red social por no informar a las autoridades del problema en la seguridad, sumando un total de 1,6 millones de liras (256.300 euros). El KVKK ya había multado a Facebook con 1,65 millones de liras (264.290 euros) por otro incidente en la privacidad.