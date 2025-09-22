Familiares de rehenes condenan el reconocimiento de Palestina porque "hace la vista gorda" ante los secuestrados

Cartel con el eslógan "Traélos a casa ya" pidiendo al Gobierno israelí que llegue a un alto el fuego que libere a los rehenes - Europa Press/Contacto/Nir Alon

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los familiares de los rehenes que continúan retenidos en la Franja de Gaza han condenado este domingo el reconocimiento al Estado de Palestina anunciado este domingo por varios países --entre ellos Reino Unido, Canadá y Australia--, asegurando que de este modo hacen "la vista gorda" ante el medio centenar de personas que siguen bajo custodia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas condena el reconocimiento incondicional de un Estado palestino por parte de varias naciones mientras hace la vista gorda ante el hecho de que 48 rehenes siguen cautivos por Hamás tras la masacre del 7 de octubre", ha afirmado la organización en un comunicado difundido en la red social X.

Así, ha señalado que "cualquier debate" en torno al reconocimiento de Palestina como estado debe estar "supeditado a la liberación inmediata de todos" los secuestrados, en lo que ha considerado como "un imperativo moral y humanitario".

En la nota, ha hecho un llamamiento a todos los gobiernos para que actúen en esta línea asegurando que, de lo contrario, están violando el Derecho Internacional y "permite el terrorismo al tiempo que legitima la masacre del 7 de octubre".

"Ofrecer recompensas políticas tan significativas sin garantizar el regreso de nuestros 48 seres queridos representa un fracaso catastrófico del liderazgo político, moral y diplomático que dañará gravemente los esfuerzos por traerlos a todos de vuelta a casa", ha declarado antes de recordar las "condiciones severas de abuso" que enfrentan los rehenes.

Esta condena llega en respuesta al reconocimiento a Palestina anunciado este domingo por las autoridades de Reino Unido, Australia y Canadá, a las que se ha sumado Portugal.