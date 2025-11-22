Familiares de rehenes israelíes piden mantener la presión para la entrega de los tres cuerpos restantes

Archivo - Manifestación por los rehenes en Tel Aviv (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Familiares de rehenes israelíes en la Franja de Gaza se han concentrado un sábado más en el centro de Tel Aviv para exigir que se mantenga la presión para que se entreguen los tres cuerpos de rehenes fallecidos que seguirían en la Franja de Gaza.

"El regreso de los fallecidos no es un favor a las familias. Es el deber más básico del Estado de Israel para con sus ciudadanos, un deber que no deberíamos tener que recordar", ha declarado Bar Godard, cuyo padre, Meny Godard, fallecido en Gaza, fue entregado la semana pasada.

Godard ha afirmado que "lo triste es que nuestro enemigo nos comprende mejor que nuestros propios dirigentes". "Fue asesinado y secuestrado horas después. ¿Por qué? Porque saben que los ciudadanos de Israel no entregan a sus muertos", ha indicado.

Los cuerpos de Ran Gvili, Dror Or y Sudthisak Rinthalak siguen aún en la Franja de Gaza y deberían ser devueltos a Israel según el acuerdo de alto el fuego alcanzado por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

CONTRA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN GUBERNAMENTAL

Durante la manifestación también se ha rechazado la comisión de investigación sobre el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023 propuesto por el Gobierno, sin garantías de independencia.

La manifestación ha sido de hecho convocada por segunda semana consecutiva por el Consejo de Octubre, una organización que reúne a familias de fallecidos que exigen una investigación independiente.

En la protesta han participado representantes de partidos políticos como Los Demócratas o Yesh Atid, reservistas objetores, veteranos y activistas de izquierda.

Asimismo ha participado el ex primer ministro conservador Naftali Bennett, candidato a desbancar al primer ministro Benjamin Netanyahu en las elecciones del año próximo, el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Benny Gantz o figuras políticas como Yair Lapid o Yair Golan.