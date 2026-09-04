Familiares del único condenado en EEUU por los atentados del 11-S piden su repatriación a Francia

Memorial del 11-S en el desaparecido World Trade Center de Nueva York, en Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Milo Hess

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Familiares de Zacarias Moussaoui, único condenado por un tribunal por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y que se encuentra entre rejas bajo cadena perpetua, han expresado su deseo de que sea repatriado a Francia y pueda cumplir el resto de su condena en el país europeo.

"Creo que debería volver a Francia", ha señalado su sobrina durante una entrevista con la emisora francesa RMC en la que ha pedido comprensión para la madre del condenado, que "no podido tocar la mano de su hijo en décadas" y que no puede permitirse económicamente viajar para "verlo entre las rejas".

Asimismo, ha lamentado que lo condenaran por los atentados del 11-S al ser el único superviviente de la célula. "Podrían haberlo castigado por ser miembro de Al-Qaeda, pero hay una gran diferencia entre eso y participar en la muerte de 3.000 personas", ha dicho.

Un Boeing 767 de American Airlines se estrelló a las 8.45 horas (hora local) contra una de las torres gemelas de Nueva York, en concreto, la torre Norte, sede del emblemático centro financiero World Trade Center. En él viajaban 81 pasajeros y 11 tripulantes.

El segundo ataque llegaría a las 9.03 horas (hora local). En esta ocasión fue un avión de United Airlines, un Boeing 757, que cubría el trayecto de Boston a Los Angeles con 56 pasajeros, el que se estrelló contra la torre Sur. En las dos horas siguientes ambos rascacielos se vinieron abajo.

Mientras el mundo contenía la respiración ante las imágenes retransmitidas por las televisiones, otro avión de American Airlines se estrellaba en el Pentágono con 58 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. No sería el último acto terrorista de ese día negro para la historia, ya que un cuarto avión de la compañía United Airlines que volaba de Newark a San Francisco se estrelló a las 10.10 horas (hora local) en Somerset (Pennsilvania), con 38 pasajeros y 7 tripulantes.

Moussaoui fue arrestado por las autoridades de Minnesota tras despertar sospechas por apuntarse a una escuela de aviación para pilotar aviones comerciales sin contar con experiencia previa en aeronaves pequeñas.

En 2005 se declaró culpable de hasta seis cargos, entre ellos conspiración terrorista por sus vínculos con Al Qaeda, y fue sentenciado en 2006 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una grabación de audio atribuida a Osama Bin Laden, cuya autenticidad no pudo ser verificada y que salió a la luz en mayo de 2006, apuntaba a que Moussaoui "no tenía ninguna relación con el 11 de septiembre".