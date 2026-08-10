Farage propone enviar a los presos extranjeros de cárceles británicas a las de El Salvador para reducir costes

Nigel Farage, líder de Reform UK. - Europa Press/Contacto/Phil Lewis

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de la ultraderecha británica Nigel Farage ha anunciado este lunes que una delegación de su partido, Reform UK, viajará hasta El Salvador para conocer de primera mano la situación de su sistema penitenciario, como parte de su propuesta de enviar a presos extranjeros a cárceles de otros países para reducir costes.

Farage ha cifrado en más de 10.000 los presos extranjeros que actualmente están cumpliendo condena en las cárceles de Reino Unido, una cifra que, ha asegurado, no ha parado de crecer y que es un 50% más alta con respecto a 2019.

"Es realmente bastante simple. Enviamos a la gente a su país de origen (...) y si se niegan, los enviamos a terceros países. Kosovo es uno de los buenos ejemplos que actualmente utiliza Suecia", ha dicho el líder de la ultraderecha, en una rueda de prensa que recogen medios británicos.

Farage ha anunciado que el presidente y diputado de Reform UK, Lee Anderson, y la que fuera directora de prisiones y ahora asesora de justicia del partido, Vanessa Frake, viajarán hasta El Salvador para conocer de primera mano la situación del mediático sistema penitenciario del pequeño país centroamericano.

"Alojar a un delincuente extranjero en El Salvador costará la mitad que en este país y nos permitirá disponer de más plazas penitenciarias", ha dicho Farage, que ante las condiciones de las cárceles salvadoreñas ha afirmado que no todas son "las jaulas que se ven en televisión".

Asimismo, ha asegurado que algunos países bálticos también podrían acoger a algunos de estos presos y que otra manera de aligerar los altos niveles de población carcelaria en los centros penitenciarios británicos es mediante la construcción de las cárceles de bajo coste, que incluye el programa de Reform UK.

Son las conocidas como cárceles Nightingale, en alusión a los módulos prefabricados levantados durante la pandemia para atender la emergencia sanitaria provocada por la crisis de la COVID-19, con las que pretende cubrir 12.000 nuevas plazas.